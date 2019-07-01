01.07.2019 17:06
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Bölgedeki evler boşaltıldı, yollar da trafiğe kapatıldı

Bölgedeki evler boşaltıldı, yollar da trafiğe kapatıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mersin 'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Hem havadan hem karadan yangına müdahale edilirken, bölgedeki evler boşaltıldı, yollar da trafiğe kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesi Değirmendere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alanda dumanları gören vatandaşlar, durumu Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, anında yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı. Sabahın erken saatlerinden beri yangına müdahale eden ekipler, rüzgardan dolayı zaman zaman zor anlar yaşıyor. 4 helikopter, 20 arazöz ve 6 su tankıyla yangına müdahale eden ekipler, rüzgar nedeniyle yangını henüz kontrol altına alamadı. Yetkililer yangın bölgesindeki evleri boşaltırken, bölgeden geçen yollar da trafiğe kapatıldı.
(Murat Şengi/İHA)
Kaynak: İHA
Silifke , Mersin , Güncel

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