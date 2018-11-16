Bölgemizde Sağlık Alanında Lideriz"

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, sağlık alanında dünyada diğer ülkelerin örnek aldığı bir sisteme sahip olduklarını belirterek, "Sosyal yardım boyutuyla desteklenen önemli bir sağlık reformu yaşandı. Bizim, bölgemizde sağlık alanında lider olduğumuz muhakkak." dedi.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Memiş, kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında brifing aldı.
Memiş, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, Erzurum Valiliğinden önceki görevinin Gümüşhane Valiliği
olduğunu belirterek, bu nedenle bölgeyi iyi tanıdığını kaydetti.
Kentte, Erzurum Milletvekili
olan eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ
sayesinde sağlık alanında çok iyi durumda olduklarına dikkati çeken Memiş, "Şehrimizde devam eden şehir hastanemiz var. Bu da bitmek üzere. Son kısım ihalesi ve sözleşmesi yapıldı. En kısa sürede orası da bitecek." ifadesini kullandı.
Memiş, son 16 yılda Türkiye
'de sağlık alanında büyük reformların yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Son 16 yılda vatandaş odaklı kamu yönetimi anlayışının en temel göstergesi ve en önemli reformları sağlık alanında yapıldı. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve Eski Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'ın vizyoner kişiliği sayesinde müthiş bir reforma ulaştık. Şu anda dünyada diğer ülkelerin gelip örnek aldığı bir sistem var. Sosyal yardım boyutuyla desteklenen önemli bir sağlık reformu yaşandı. Bizim bölgemizde sağlık alanında lider olduğumuz muhakkak. Bu manada da bütün bölgeye hitabeden bir sağlık anlayışıyla hareket etmemiz gerekmektedir. Coğrafi şartlarımızda bizi zaten bu yöne doğru itiyor. Umarım daha iyi hizmetlere doğru gideriz."
"Sağlıkta şiddete müsaade etmeyeceğiz"
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemeyeceğini ve buna müsaade etmeyeceklerini dile getiren Memiş, "Bu hizmetleri yaparken arkadaşlarımızın can ve mal güvenliği ile her türlü emniyeti bizim çok önemsediğimiz bir hadisedir. Bu kadar önemli ve kutsal bir görevi yerine getiren arkadaşlarımızı mağdur etmeyiz." dedi.
Sağlık sektöründe yeni hedefler
Memiş, İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra çalışmalardan duyduğunu memnuniyeti ifade ederek, sağlık alanında şu hedefleri işaret etti:
"Sağlık hizmetleri memnuniyet verici. Sağlık turizmini de üst seviyelere çıkarmamız gerekiyor. Sağlık kongreleri yaparak termal sağlık turizmini daha da geliştirmeliyiz. Ayrıca ağız diş sağlığını önemsiyorum. Bu konuda okullarda başlamak üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Bunun yanında sigara denetimleri adil ve eş zamanlı yapılmalıdır. Standart sağlık hizmetleri dışında projeler oluşturalım, ülkemiz de sağlık alanında örnek bir il olalım."
Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Atatürk Üniversitesi
Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Şahin
, Özel Buhara
Hastanesi Başhekimi Dr. Hulki Aşın, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürü Funda Filiz ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri de hazır bulundu.
Recep Akdağ,fahrettin koca,Okay Memiş,Erzurum