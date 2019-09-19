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Bölgenin en kapsamlı onkoloji merkezi

Bursa Şehir Hastanesi'nin D Bloğunda yer alan 246 yataklı Onkoloji Hastanesi'nde hastalar en ileri yöntemlerle tedavi ediliyor.

19.09.2019 17:35Bölgenin en kapsamlı onkoloji merkezi

Nitelikli sağlık hizmetleri alanında şehrin ve bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayan Bursa Şehir Hastanesi, kanser tedavisinde de uzman hekimleri ve son teknoloji onkoloji cihazları ile hastaların umudu oluyor. Bünyesinde kanser tedavisinde en üst seviye olan kapsamlı onkoloji merkezi yer alan hastane Bursa başta olmak üzere Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'daki kanser hastalarının sevk edileceği en son merkez olarak dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, kapsamlı onkoloji merkezlerinin; kanser hastalıkları, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp alanlarında tanı ve tedavide ileri düzey cihaz ve bilgi birikimi ile hizmet verilen merkezler olduğunu belirtti.Dr. Akan, "İlimizde daha önce Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi kapsamlı onkoloji merkezine sahipti. 6,5 milyonluk bir hinterlanda sağlık hizmeti sunan şehrimizde kanser hastalarına hizmet verecek son seviye bir merkeze ihtiyaç duyuluyordu. Şehir Hastanemiz bünyesinde bulunan kapsamlı onkoloji merkezi, ilimiz başta olmak üzere çevre illerden sevk edilen vatandaşların tüm ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandı" dedi.

246 Yatak Kapasiteli

Bursa Şehir Hastanesi'nin içerisinde yer alan merkezin 264 yatak kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Dr. Akan, "Tıbbi onkoloji, hematoloji, radyasyon onkolojisi, cerrahi onkoloji ve jinekolojik onkoloji servisleri bulunan merkezimizde; ayrıca 32 yoğun bakım yatağı ve 18 yataklı palyatif servisimiz bulunuyor. Bunun yanında 3 tıbbi onkoloji uzmanı, 1 hematoloji uzmanı, 9 radyasyon onkolojisi uzmanı, 2 cerrahi onkoloji uzmanı, 1 jinekoloji onkoloji uzmanımız ile hastalara ileri düzey onkoloji hizmeti verilmektedir. Onkoloji bloğunun zemin katında bulunan 68 koltuk kapasiteli kemoterapi merkezinde ise hastaların ilaçları tam otomatik, temiz oda ünitesinde hazırlanıp, uygulanarak, hastaların günübirlik tedavileri yapılıyor" şeklinde konuştu.

Son Teknoloji Onkoloji Cihazları Yer Alıyor

Merkezde kullanılan cihazların tamamının son teknoloji ürünü olduğuna dikkat çeken Dr. Akan, "Radyoterapi ünitemizde bulunan LİNAC cihazı, radyoterapi esnasında daha hızlı ve daha net görüntü alınabilmesine olanak sağlıyor. Bunun yanında yine son teknoloji brakiterapi cihazımız ve CT simülatör cihazları ile merkezimiz, günlük 100 hastaya radyoterapi hizmeti verebilecek kapasiteye sahiptir. Nükleer tıp bölümümüzde ise 5 nükleer tıp uzmanımız görev yapmakta olup, 1 adet Pet CT, 1 adet Spect ve 1 adet Spect CT cihazımız ile kanser hastalarına ileri teknoloji görüntüleme hizmeti sunmaktayız" diye konuştu.


Şehir Hastanesi, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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