Bölgenin seyahat acenteleri Van'da buluştu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya , tek pazara bağımlılığın doğru bir strateji olmadığını belirterek, " Van için alternatif pazarlara yönelmek gerekiyor" dedi.Bir dizi etkinliğe katılmak üzere Van'a gelen TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, DoubleTree By Hilton Van Otel'de bölgedeki seyahat acenteleriyle bir araya geldi. Düzenlenen programda bir konuşma yapan TÜRSAB Genel Başkanı Bağlıkaya, Van'ın bölge ticaretine yön veren bir kent olduğunu belirtti. Geçiş güzergahı olarak hareketli bir ticaret hayatına sahip olan Van'ın kültürel ve doğal güzellikleri nedeniyle önemli bir turizm destinasyonu konumunda olduğunu ifade eden Başkan Bağlıkaya, "Bu güzellikleri görmek için kentte her yıl birçok insan gelmektedir. Geçtiğimiz yıl Van'daki 77 konaklama tesisine toplam 500 bine yakın ziyaretçi giriş yapmıştır. Yatırımcıların bölgeye yönelmesiyle Van'daki nitelikli yatak sayısında artışlar bölgeye olan ilgiyi çok net göstermektedir. Özellikle İran gibi komşu ülkelerden çok sayıda misafir ağırlayan Van'ın turizm potansiyelinin bunun çok daha üzerinde olduğunun farkındayız. Bölge turizmini geliştirmek için yıllardır verilen çabalar boşuna değildir ve bunun meyvelerini yavaş yavaş topluyoruz. Van turizm fuarı, bölge turizmin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Biz de TÜRSAB olarak bu fuara her yıl katılarak destek veriyoruz" diye konuştu."Tek pazara bağımlılık doğru bir strateji değildir"Van'ın İran dışında alternatif pazar olan Irak ve Azerbaycan gibi komşu ülkelere yönelmesi gerektiği tavsiyesinde bulunan Bağlıkaya, "İran'a uygulanan ambargo nedeniyle yaşanan ekonomik daralma başta siz turizmciler olmak üzere bölge esnafına ve insanına olumsuz yansıyor. Geçmiş yıllarda özelikle İran'ın en önemli bayramlarından olan nevruz döneminde Van'daki tesisler dolup taşıyordu. Uluslararası siyasete bağlı olarak gelişen bu durumun kısa vadede sona ermesini umut ediyoruz. İran pazarını daha da geliştirmek için TÜRSAB olarak şubat ayıda İran'da düzenlenen Tahran Turizm Fuarına 200 metrekarelik bir stantla katıldık. Fuar döneminde İran Havayolu Ulaşımı ve Turizm Acenteleri Birliği'yle iki ülke turizmini geliştirmek için işbirliği anlaşmaları imzaladık. Turizmciler bilir ki tek pazara bağımlılık doğru bir strateji değildir. Van için alternatif pazarlara yönelmek gerekiyor. Özellikle iç pazar olan Irak ve Azerbaycan gibi komşu ülkelere yönelmek ve ardından da farklı ülkelerden gelebilecek ziyaretçilerin dikkatini çekecek turistik rotalar ve ürünler oluşturmakla işe başlayabiliriz" şeklinde konuştu."Bilet için uygulanan fiyat politikaları adil değil"Uçak bilet fiyatlarının bölgenin önemli sorunu haline geldiğine dikkat çeken Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"İnternet sitelerinde biletler için uygulanan fiyat politikaları ve alınan servislerin adil olmadığını başından beri söylüyoruz. Bunun için yasamızı bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Çünkü yasamızda çok net bir biçimde rekabetle ilgili bir takım yetkiler ediniyoruz. Rekabete müdahale etme gibi bir hakkımız doğacaktır. İşte biz bunu bekliyoruz. Yoksa klasik olarak gidip uçak firmalarına dava açabiliriz. Onlarla ilgili her türlü yasal aksiyonu yapabiliriz ama şu an elimizde var olan yasanın uzun dönemde bizi bir yere götüreceğini görmüyoruz. Biraz daha sabrederek yeni yasayla birlikte aksiyon alma şansımız olacaktır."TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe'nin de bir konuşma yaptığı program, soru cevap bölümüyle son buldu. - VAN