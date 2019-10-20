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Bölgesel Amatör lig 8. Grup: Sandıklıspor: 2 - Aydın Yıldızspor: 2

Bölgesel Amatör lig 8. Grup 5 hafta maçında Sandıklıspor Aydın Yıldızspor ile 2-2 berabere kaldı.

20.10.2019 17:40Bölgesel Amatör lig 8. Grup: Sandıklıspor: 2 - Aydın Yıldızspor: 2
Bölgesel Amatör lig 8. Grup 5 hafta maçında Sandıklı spor Aydın Yıldızspor ile 2-2 berabere kaldı.

Sandıklıspor Dursun Sorgun'un golü ile 1-0 öne geçerken ilk yarı Sandıklıspor'un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci devrede Aydın Yıldız spor Emre Akbulut ile beraberliği sağladı. Sandıklıspor Senin Sergen Şenses ile bir kez daha öne geçti. Aydın Yıldızspor'un kazandığı penaltıyı Çaglar Yıldızer gole çeviremezken, Sandıklıspor kalecisi Şener'den dönen potu Ali kiriş tamamladı ve Aydın Yıldız spor bu golle 2-2 beraberlikle perdeyi kapattı. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklıspor, Sorgun, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

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