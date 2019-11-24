Bölgesel Amatör Lig: Bigadiç Belediyespor 1-0 Aydın Yıldızspor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta yer alan Bigadiç
Belediyespor sahasında konuk ettiği Aydın
ekibi Aydın Yıldızspor'u 1-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 58.dakikada Emre Şahin kaydetti. Bigadiç Belediyespor aldığı bu galibiyetle puanını 9'a çıkartarak ligde 11.sırada yer aldı. konuk ekip ise 20 puanla 3.sırada haftayı tamamladı.
STAD: Bigadiç Şehir Stadı
HAKEMLER: Niyazi Balçın, Yahya Kemal Yurtbilir, Huriye Gamze Alsan
BİGADİÇ BELEDİYESPOR: Yavuz Kur,Özer Özdemir,Samet Akar,Berkem Aşkan, Murat Erata,Hakan Sarıgül,Mert Güneş,Serkan Çelik(DK.40 Emre Şahin),Alparslan Taşkıran(DK.83 Samet Aktaş),Akın Aktaş(DK.71 Sefa Kaygusuz)),İsmail Zengin
Teknik Direktör: İsmail Aşkan
AYDIN YILDIZSPOR : Süleyman Genal,Raşit İlçebayık,Emre Yıldırım(Dk.70 Ahmet Can Barba),Ahmet Köseoğlu,Burak Koca,Nizamettin Emirhan Kılıç,Mustafa Diler,Süleyman Çelik,Doğukan Güngör(DK.70 Mertcan Bizimer),Ali Kireş(DK.46 Miraç Furkan Türközü),Emre Akbulut
Teknik Direktör: Mehmet Öztürk
GOL: DK. 58 Emre Şahin (Bigadiç Belediyespor) - BALIKESİR