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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Yabanlıspor'a,Kırşehir Belediyesinden destek

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Mucur Yabanlıspor'a Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu tarafından destek geldi.

12.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:37Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Yabanlıspor'a,Kırşehir Belediyesinden destek
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Yabanlı 'a Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu tarafından destek geldi.

Mucur Yabanlıspor Kulüp Başkanı Oğuzhan Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri destek açıklaması ile Kayaoğlu'nu ziyaret etti.

Takımın maddi sıkıntılar içinde olması nedeniyle ligden düşmesini istemediklerini belirten kulüp başkanı Yıldız, ligin bitimine 9 hafta kaldığını söyledi.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, Kırşehir Belediyespor'un 2. Lig'de, BAL liginde ise Mucur Yabanlıspor'un kenti temsil etmesinden gurur duyduklarını söyledi.

Mucurlu hemşehrileri olarak Yabanlıspor'a ellerinden geleni desteği yapacaklarını ifade eden Kayaoğlu, açıklamasında; "Şiddet içermeyen spor faaliyetini desteklememiz, gençlerimizin spor merakına katkı sunmalıyız. Hiçbir takımı sahipsiz değildir, siyasi ayrım yapmadan da yanlarında olmalıyız. Mucur Yabanlıspor ekonomik zorluk içindeyken, Mucurlu hemşehrileri olarak onlara bu zor günlerinde yardımcı olacağız"dedi. - KIRŞEHİR

Oğuzhan Yıldız, Kırşehir, Mucur, Spor

Kaynak: İHA

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