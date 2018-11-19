19 Kasım 2018, 10:28
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Bölgesel Amatör Lig Maçı Kadın Hakemlere Emanet

Bölgesel Amatör Lig maçı kadın hakemlere emanet Bölgesel Amatör Lig'de Arsuz Karağaçspor ile 1970 Hisarspor karşılaşmasını 4 kadın hakem yönettiHATAY - Bölgesel Amatör Ligi 5. Grup'ta Arsuz Karaağaç Spor ile 1970 Hisarspor arasında oynanan maçı 4 kadın hakem yönetti.

Bölgesel Amatör Lig maçı kadın hakemlere emanet
Bölgesel Amatör Lig'de Arsuz Karağaçspor ile 1970 Hisarspor karşılaşmasını 4 kadın hakem yönetti

HATAY - Bölgesel Amatör Ligi 5. Grup'ta Arsuz Karaağaç Spor ile 1970 Hisarspor arasında oynanan maçı 4 kadın hakem yönetti.
Karaağaç Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Adana Bölgesinden Sevgi Günel, yardımcıları da Mersin Bölgesinden Perihan Ece ile Osmaniye Bölgesinden Necla Çiçek yaparken, 4. hakem olarak da Mersin Bölgesinden Deniz Eker görev aldı.
Kadınların yoğun ilgi gösterdiği müsabaka öncesinde Arsuz Karaağaçspor Kulübü Başkanı Nevzat İnan, yönetici Rızkullah Yılmaz ile kadın taraftarlar adına Kevser Yılmaz, maçın hakemleri Sevgi Günel, yardımcıları Perihan Ece, Necla Çiçek, 4. hakem Deniz Eker ile her iki takım kaptanlarına çiçek taktim ettiler. Ev sahibinin rakibini 3-1 yenmesi ile maç son buldu. Arsuz
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:28



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