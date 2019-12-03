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Bölgesel Amatör Ligi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, ortaya koyduğu başarılı performansla zirveyi zorluyor.

03.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:36Bölgesel Amatör Ligi
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1.Grup'ta mücadele eden Belediyespor, ortaya koyduğu başarılı performansla zirveyi zorluyor.
Ligde geride kalan 10 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak hanesine 22 puan yazdıran Bağlar Belediyespor, rakip takım ağlarına bıraktığı 18 gole karşılık kendi kalesinde 6 gol görerek istikrarlı bir grafik çizdi.
Lider Mardin Büyükşehir Belediyespor'un 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan takım bu hafta ikinci sıradaki Siirt Özel İdarespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin , Diyarbakır'a yeni bir profesyonel takım kazandırmak istediklerini belirtti.
Şampiyon olup üst lige çıkmayı istediklerini aktaran Beyoğlu, şöyle devam etti:
"Önce buna inanmak lazım. Biz teknik heyetimiz ve futbolcularımızda gördüğümüz kararlı mücadele ve başarılı performansın verdiği güvenle buna inanıyoruz. Tabi ki bu hedefe ulaşmak kolay olmayacak. Çünkü grubumuzda ekonomik açıdan güçlü bir çok şehir takımı var. Biz ise mütevazi imkanlarımızla buradayız. Futbolda favoriler değil, hedefine inananlar başarılı olur. Diğer kulüplerin imkanlarına bakılarak favori gösterilmiyoruz, bu bizim için avantajdır."
Teknik sorumlu Ekrem Üşen ise oluşturdukları genç ve istikrarlı kadroyla bir yandan oyuncu yetiştirmeyi hedeflerken, diğer yandan da sonuna kadar şampiyonluk yarışı içinde kalmak istediklerini söyledi.
Üşen, "En büyük avantajımız uzun süredir burada çalışmamız, yönetimimiz ve futbolcularımızla birlikte istikrarlı bir tablo oluşturmuş olmamızdır. Bizde belki rakiplerimiz gibi büyük paralar yok ama huzur ortamı var, birbirleriyle kenetlenen ve sahada bunun gereklerini yerine getiren bir takımımız var. Şuna inanıyoruz ki favori olarak gösterilmediğimiz ligde sürpriz bir şampiyon çıkarsa biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyespor, Beyoğlu, Futbol, Bağlar, Spor

Kaynak: AA

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