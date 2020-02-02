Haberler » Spor » Bölgesel Amatör Ligi - Spor

Bölgesel Amatör Ligi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden lider Çarşambaspor, evinde ağırladığı grup ikincisi Kastamonu İl Özel İdare'yi 4-0 mağlup etti.

02.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:36Bölgesel Amatör Ligi
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden lider , evinde ağırladığı grup ikincisi İl Özel İdare'yi 4-0 mağlup etti.
Çarşamba Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çarşambaspor'un gollerini Muhammet Özdemir (3) ve Kemal Sabri attı.
Ev sahibi ekip, aldığı galibiyetle rakibiyle arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.
Karşılaşmayı Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, Çarşambaspor Başkanı Özkan Yıldırım izledi.

Çarşambaspor, Kastamonu, Çarşamba, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 19:33:51