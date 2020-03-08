Bölgesel Amatör Ligi
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Malatya Pütürge Belediyespor'u 1-0 yendi.
08.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:26
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Malatya Pütürge Belediyespor'u 1-0 yendi.
Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Malatya Pütürge Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kilis Belediyespor'un golünü 88 dakikada Özgür Dükme kaydetti. - KİLİS
Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Malatya Pütürge Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kilis Belediyespor'un golünü 88 dakikada Özgür Dükme kaydetti. - KİLİS
Kaynak: İHA
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