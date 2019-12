"Bölgesel Kalkınma Fonu" ile "Teknoloji ve İnovasyon Fonu" kuruldu

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, 5 yıl içerisinde Teknoloji ve İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma Fonları ile Türkiye 'de birçok şirket ve girişime toplamda 750 milyon TL büyüklüğünde yatırım yapacaklarını belirterek, "Bunun 400 milyon TL'si Bölgesel Kalkınma Fonu, 350 milyon TL'si ise Teknoloji ve İnovasyon Fonu olacak. Bu fonların toplamda 2020 yılsonuna kadar gelecek yatırımlar ile beraber 1 milyar TL'ye ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yatırımcısı ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın kurucusu olduğu Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulan "Bölgesel Kalkınma Fonu" ile "Teknoloji ve İnovasyon Fonu"nun tanıtımı Yıldız Teknopark'ta gerçekleştirildi. Toplamda 750 milyon TL büyüklüğündeki iki fonla finansman ihtiyacı olan ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmelerin desteklemesi, teknoloji tabanlı girişimlerin büyütülmesi ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması hedefliyor.Toplantının açılışında konuşan Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, bu yılın, Kalkınma Yatırım Bankası için değişim ve dönüşüm yılı olduğunu ve Türkiye'nin geleceğine büyük katkı sağlayacağına inandıkları önemli bir finansal aracı daha sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Öztop, Kalkınma Yatırım Bankası'nın kurulduğu 1975 yılından bugüne Türkiye'nin geleceğine yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettirdiğini dile getirerek, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusundaki uzun vadeli stratejilerine katkı sağlamak üzere yapılandıklarını aktardı.Bu yıl İstanbul'a taşınarak çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Öztop, başarıyla yerine getirdikleri kalkınma bankacılığı faaliyetlerinin yanı sıra yeni görevler üstlendiklerini, bunların başında Türkiye Kalkınma Fonu aracılığıyla girişim sermayesi araçlarını aktif biçimde kullanarak dinamik sektörleri desteklemenin geldiğini söyledi.Öztop, yatırım bankacılığı tarafında ise çeşitlendirilmiş ürün gamları ile piyasanın etkin oyuncularından biri olma iddiasında olduklarına işaret ederek, "Şirket birleşme ve satın alma faaliyetleri, sermaye piyasası ürünleri ve finansal danışmanlık hizmetleri ile işletmelerin yurt içi ve yurt dışı fon kaynaklarına ulaşmalarında öncü rol üstlenmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.Tüm faaliyetlerini, sermaye piyasalarında yenilikçi ürün geliştirmede, sermaye piyasalarının derinleştirilmesinde ve yatırımcı tabanının zenginleştirilmesinde etkin bir oyuncu olacak şekilde planladıklarını vurgulayan Öztop, "Bu çalışmalarımızın sonucunda dünyada ilk örneğini oluşturduğumuz İTMK bazlı VDMK ihracı gibi, yatırım bankacılığı alanında yeni ürünler geliştirdik. Hedefimiz sürdürülebilir kalkınmaya daha çok kaynak yaratabilmek. Bunun da ilk sonuçlarını yine yıl içerisinde aldık ve ülkemize uzun vadeli yeni kaynaklar kazandırdık." ifadelerini kullandı."İthalatı azaltıp ihracatı artıracak her sektöre destek olmayı hedefliyoruz"Öztop, kasım ayında Alman Kalkınma Bankası'ndan (KfW) ile 3 yılı geri ödemesiz 20 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladıklarını anımsatarak, aldıkları krediyi sürdürülebilirliği ön planda tutan altyapı yatırımlarını desteklemek üzere önümüzdeki dönemlerde kullandıracaklarını ifade etti.Bu ay içerisinde Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan 15 yıl vadeli 200 milyon dolarlık yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği temalı bir kredi aldıklarını hatırlatan Öztop, "Devamında ise KfW ile 40 yıl vadeli 45 milyon avro tutarında bir kredi anlaşmasına daha imza attık. KfW'dan aldığımız bu krediyi de yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi üretimine yönelik projelerde kullandıracağız. Ülkemize kazandırdığımız yeni kaynaklarla, 2023 hedefleri için bir yol haritası olan Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı çerçevesinde ülke gelişimine katkı sağlayacak, ithalatı azaltıp ihracatı artıracak her sektöre destek olmayı hedefliyoruz. Türkiye Kalkınma Fonu'nu kurmak da yeni yapılanmamızın çok önemli bir aşaması oldu." değerlendirmesinde bulundu.Öztop, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yatırımcısı olduğu ve Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurdukları Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu'nun lansmanını yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Teknoloji ve İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma Fonları ile ülkemizde birçok şirket ve girişime toplamda 750 milyon TL büyüklüğünde yatırım yapacağız. Bunun 400 milyon TL'si Bölgesel Kalkınma Fonu, 350 milyon TL'si ise Teknoloji ve İnovasyon Fonu olacak. Bu fonların toplamda 2020 yılsonuna kadar gelecek yatırımlar ile beraber 1 milyar TL'ye ulaşmasını hedefliyoruz. Bu yatırımın, yaklaşık üç katı kadarlık bir sermayeyi de ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için mobilize etmesini bekliyoruz. Şirketlere sadece maddi olarak değil, aynı zamanda tecrübeli ve uzman ekibimizle yönetimsel, finansal ve stratejik danışmanlık desteği vereceğiz. Şirketlerin kurumsallaşma süreçlerine önemli kazanımlar sağlayacağız.""Ülkemizin her bölgesinde kalkınma anlamında adil bir kaynak yönetimi yapacağız"Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altındaki Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile özellikle girişim ekosistemini ve teknoloji yatırımlarını desteklemeyi hedeflediklerini aktaran Öztop, şehirlerde yer alan teknokentlerin canlanması ve buralardan çıkan yeni nesil girişimlerin Türkiye'yi hem yurt içinde hem yurt dışında temsil edecek önemli şirketlere dönüşmesi için destek vereceklerini ifade etti.Öztop, tamamen teknoloji odaklı yeni nesil girişimlere ve bu girişimlere yatırım yapan fonlara yatırım yapacaklarının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:"400 milyon TL'lik yatırım planladığımız Bölgesel Kalkınma Fonu ile hem büyüme potansiyeline sahip orta ölçekli şirketlere, hem de bölgesel bazda faaliyet gösteren KOBİ kategorisindeki firmalara destek olacağız. Ülkemizin her bölgesine ulaşma hedefiyle kalkınmada öncelikli sektörleri, ihracat ve iş gücü artırıcı sektörleri destekleyeceğiz. Bölgesel anlamda kalkınma ajanslarının da kaynağı değerlendirileceği için, Kalkınma Ajansları ile sürekli temas halinde olacağız. Onların da yönlendireceği şirketler ile ülkemizin her bölgesinde kalkınma anlamında adil bir kaynak yönetimi yapacağız"Kalkınma Fonu, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacakTürkiye Kalkınma Fonu, bünyesinde kurulacak fonlarla, Türkiye'nin kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak şirket ve fonlara, dünyadaki örneklerine benzer bir şekilde alternatif bir finansman aracı sunmak amacıyla kuruldu. Kalkınma Yatırım Bankası'nın kurucusu ve yöneticisi olacağı Türkiye Kalkınma Fonu, 7147 sayılı Kanun ile verilmiş yetki çerçevesinde esnek ve dünyadaki en iyi uygulamaları temel alarak faaliyetini sürdürecek bir yatırım platformu olarak öne çıkıyor.