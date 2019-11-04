"Bölgesel Kalkınmada Sanayi İşbirliği" temalı toplantıya katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş'un ev sahipliğinde Hasankeyf Kampüsü ve Merkez Kampüste düzenlenen toplantıya Valimiz Hulusi Şahin, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biter, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki,Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhalık Karabulut, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkâri Üniversitesi Prof. Dr. Ömer Pakiş İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Prof. Dr. Murat Türk, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci katıldı.

Batman Üniversitesi Hasankeyf Uygulama Oteli Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş, üniversitelerdeki bilimsel potansiyelin sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgemizdeki firmaları Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitelerdeki akademisyenler ve sanayiciler arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini geliştirmek amacıyla "Bölgesel Kalkınmada Sanayi İşbirliği" temalı toplantıyı düzenlediklerini belirtti.

Rektörümüz Durmuş, "Rektörlerimiz bu toplantıda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunacak, üniversitelerdeki bilimsel potansiyelin sanayiye aktarılmasında ve ekonomik değere dönüşmesinde neler yapılabileceğini görüşeceklerdir. Batman Üniversitesi olarak böylesi güzel bir toplantıya Hasankeyf Uygulama Otelimizde gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Toplantının ardından şehrimize gelen Rektörler, Batman Üniversitesi Merkez Kampüsünü, Batı Raman Kampüsünü, Batman şehir merkezini, Hasankeyf Kültür Parkı Ve Müzesini, Midyat ilçesini, Mardin şehir merkezini, Dara Antik Kentini, Siirt Tillo Kalesi ve İsmail Fakirullah hazretlerini türbesini ziyaret etti.

Hasankeyf Kültür Parkı ve Müzesi'ni ziyaret eden Rektörlere Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülriz Kozbe gezilen yerler hakkında bilgiler verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş, Üniversitemizi ziyaretleri anısına Rektörlere Ülkemiz haritasının ortasında Kelime-i Tevhid ay ve yıldız şeklinde işlendiği, Allah (C.C.) ve Hz. Muhamed (S.A.V.) ismi ile Allah'ın 99 isminin bulunduğu Üniversitemiz plaketini ve telkâri işlemeli ay-yıldız rozet takdim etti.