Bölgesel Kalkınmanın Merkezine Üniversiteleri Koyuyoruz"

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:49



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:49

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Bölgesel kalkınma hamlelerinin merkezine üniversiteleri koyuyoruz." dedi.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında seçilen 5 yeni üniversite, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katıldığı toplantıda açıklandı.Toplantıda konuşan Ağbal, proje sayesinde önceden belirlenen 5 üniversite ile yeni belirlenen 5 üniversitenin bulundukları illerin sosyoekonomik gelişmesine, kalkınmasına önemli katkılar vereceğini belirtti. Ağbal, "Biz de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getirerek 10 üniversitemizin YÖK'ün belirlediği hedeflere varması noktasında tüm katkıyı sonuna kadar vereceğiz." dedi."Hedefleri büyük belirlemeliyiz"Üniversitelere sadece bütçe, ödenek ve mali katkı vermekten bahsetmediklerinin altını çizen Ağbal, "Her anlamda bu süreç içerisinde üniversitelerimizin gelişmesi noktasında gerek insan kaynağı sayısının artırılması gerek yatırım, cari bütçe, ödeneklerin tahsisi konusunda da YÖK Başkanlığının koordinasyonunda gerekli her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.Ağbal, "Projeler, tedrici ve küçük adımlardan ziyade radikal ve büyük adımlarla ilerleyen ve dönemin sonunda da sıçrama sayılabilecek neticeleri ortaya koymalı. O açıdan hedefleri büyük belirlemeliyiz." değerlendirmesini yaptı.Naci Ağbal, bu hedeflerin realize edilebilmesi için gerekli kaynakların da üniversitelere en kısa zamanda sağlanması gerektiğini, bu konuda gerekli iş birliklerini yapacaklarını ifade etti."Üniversitelerin kaynaklarını artırmada olağanüstü gayret gösterdik"Son 16 yılda üniversitelerde eğitime erişilebilirliğin önemli oranda arttığının altını çizen Ağbal, ilçelerde bile üniversite kurma sürecinden geçildiğini aktardı.Bu süreçte üniversitelere tahsis edilen kaynakları artırma noktasında olağanüstü bir gayret gösterdiklerine işaret eden Ağbal, "16 yıl içerisinde 76 yeni devlet üniversitesi kuruldu. Reel fiyatlarla son 16 yıldır üniversitelere 330 milyar lira kaynak tahsis edildi. Her yıl da bu kaynağı daha da artırma noktasında olağanüstü çaba sarf ediyoruz." dedi.Ağbal, üniversitelerin fiziki alt yapısının geliştirilmesi için önemli kaynaklar tahsis ettiklerini, üniversitelerin akademik ve idari personel sayısının artırılması noktasında da YÖK Başkanlığının koordinasyonunda çalışmalar yürüteceklerini belirtti.Doktoralı insan kaynağının artırılması noktasında yürütülen projelerin gelecek dönemde Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası arenada çok hızlı bir şekilde üst sıralara gelmesini sağlayacağını vurgulayan Ağbal, özellikle YÖK'ün bu konudaki projesinin Türkiye'nin ihtiyacı olan tam zamanlı Ar-Ge personel sayısının artırılmasına çok önemli katkılar vereceğini ifade etti.Ağbal, "Çok mütevazı bir bütçeyle başlayan bu projenin YÖK Başkanının ve bizim vereceğimiz katkılarla çok daha olması gereken bütçelere çekilerek, Türkiye'nin ihtiyacı olan doktoralı insan kaynağını artıracağız." dedi.Doktoralı insan kaynağında hedef büyütülmeliTürkiye'de bin kişi başına 0,4 doktoralı insan düştüğünü aktaran Ağbal, YÖK'ün 1000 kişiye 1 doktoralı insan hedefinin yakın vadede hızlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Orta vadede 2 ve 2,5'lara kadar çıkarmayı kendimize hedef olarak koyuyoruz." diye konuştu.Hükümetleri döneminde kalkınmaya büyük önem verdiklerinin altını çizen Ağbal, bu konularda birçok alanda yapılan atılımlardan örnekler verdi.Bölgesel kalkınmaya da özel önem verdiklerini dile getiren Ağbal, bu konuda YÖK'ün başlattığı projenin de anlamlı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Bölgesel kalkınma hamlelerinin merkezine üniversiteleri koyuyoruz. Belirlediğimiz 10 üniversite, bulundukları ilde ve bölgede diğer bölgesel kalkınma idareleri ve ajansları ile beraber o bölgenin sosyoekonomik kalkınması için çaba sarf edecek, toplumla bütünleşecek, paydaşlarla birlikte hareket ederek üniversitenin bütün imkanlarını o ilin kalkınmasına yönlendirecek. Üniversite, sosyal sorumluluk projeleri yürütecek. Bunun için önümüzdeki dönemde YÖK tarafından başlatılan projenin Türkiye'nin bölgesel kalkınma hamlelerine itici bir güç oluşturacağına ve bölgesel kalkınma noktasında başlattığımız bu çabanın adeta merkezi olacağına inanıyorum."