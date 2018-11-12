Bölgesel Kızılhaç Kızılay Konferansı Manila'da Başladı

Asya Pasifik Bölgesi Bölgesel Kızılhaç Kızılay Konferansı "Hızla değişen dünyada yerel insani harekete girişmek" mottosuyla 12 Kasım'da Filipinler'in başkenti Manila'da başladı. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, toplantıda Uluslararası Kızılhaç Kızılay Federasyonu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı sıfatıyla yer alıyor. Toplantı, 14 Kasım 2018 Çarşamba günü sona erecek

Toplantıya Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın yanı sıra bölge üyesi 38 ulusal dernek delegesi, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Federasyonu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcisi ve bölgedeki programlara bölge dışından destek veren ulusal derneklerin temsilcileri katılıyor.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, toplantıda Uluslararası Kızılhaç Kızılay Federasyonu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı sıfatıyla yer alıyor. Filistin, Pakistan, Bangladeş ve Endonezya'da acil müdahale, insani yardım ve göçmenlere destek programları uygulayan Kızılay, toplantıda teknik seviyede de temsil ediliyor.

"Hızla değişen dünyada yerel insani harekete girişmek" mottosuyla gerçekleştirilen toplantıda, iklim değişikliği için savunuculuk, insani prensiplere uygun müdahale, cinsiyet eşitliği, savunmasızların insani erişim, insani kuruluşlara güven, hesap verebilirlik gibi konular ele alınacak, bölgedeki Kızılhaç Kızılay çalışmalarının gelecekte odaklanacağı alanlar tespit edilecek.