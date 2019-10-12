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Bölgesel Kros Ligi

Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlene U-16 ve U-18, Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe Doğu Anadolu Bölgesi yarışları Ağrı'da yapıldı.

12.10.2019 18:34Bölgesel Kros Ligi
Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlene U-16 ve U-18, Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe Doğu Anadolu Bölgesi yarışları Ağrı'da yapıldı.
Türkiye çapında yetenek taraması niteliği de taşıyan Bölgesel Kros Ligi'nin 2019 sezonundaki birinci kademesi Ağrı'da gerçekleştirildi.
Yarışmalara, Gümüşhane, Erzurum, Bayburt, Iğdır, Ardahan, Kars ve Ağrı illerinden 90'ı erkek 150 Sporcu katıldı.
Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışmalarda, Ağrılı sporcular 4 farklı kategoride de kupa kazandı.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, federasyon yetkilileri ve antrenörler tarafından verildi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Atletizm, Türkiye, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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