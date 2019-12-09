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Bölgesel Kros Ligi finalinde Gaziantep rüzgarı esti

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U16-U18 Kulüpler Bölgesel Kros Ligi Final Yarışmaları'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcusu Bilal Bayramoğlu U18 Yıldız Erkekler Ferdi Yarışı'nda Türkiye ikincisi oldu.

09.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:29Bölgesel Kros Ligi finalinde Gaziantep rüzgarı esti
Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U16-U18 Kulüpler Bölgesel Kros Ligi Final Yarışmaları'nda Büyükşehir Belediyesi sporcusu Bilal Bayramoğlu U18 Yıldız Erkekler Ferdi Yarışı'nda Türkiye ikincisi oldu. Yarışmalar sonucunda dereceye girenler Türkiye Atletizm Milli Takımı'na seçildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 57 takımdan toplam 269 atletin ter döktüğü Bölgesel Kros Ligi Finalleri'nde Gaziantep rüzgarı esti. Büyükşehir Belediyesi, spor alanındaki başarısını Sakarya'da da hissettirdi. 30 Kasım'daki final yarışmaları kıran kırana geçti. İzleyicilerin adrenalini yükselten yarışmalarda mücadele eden yarışmacılar takdir topladı.

Büyükşehir Belediyesi'ni temsil eden U18 Yıldız Erkekler Ferdi yarışında Bilal Bayramoğlu Türkiye ikincisi, U16 Küçük Kızlar Ferdi yarışında Hatice Kılıç Türkiye 7.'si oldu. U16 Küçük Kızlar Takım yarışmasında ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 5. sırada yer aldı.

Bölgesel Kros Ligi Final yarışmalarında başarılı performanslarıyla derece alan Bilal Bayramoğlu ve Hatice Kılıç milli takım kadrosuna alındı. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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