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Bölgesel Kros Ligi'nde sezon bitiyor

Atletizmde altyapıdaki önemli yarışmalardan Bölgesel Kros Ligi'nde iki kademenin ardından belirlenen finalistler, Sakarya'da yarın yapılacak finalde sahne alacak.

29.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:13Bölgesel Kros Ligi'nde sezon bitiyor

Atletizmde altyapıdaki önemli yarışmalardan Bölgesel Kros Ligi'nde iki kademenin ardından belirlenen finalistler, 'da yarın yapılacak finalde sahne alacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) en kalabalık katılıma sahip organizasyonlarından biri konumundaki Bölgesel Kros Ligi'nde 2019 sezonunun son yarışması, yarın Sakarya Kentpark'ta yapılacak. Ekim ayının ortasında sekiz ilde yapılan ilk kademe ve 15 gün sonra gerçekleşen ikinci kademenin ardından finallerde takım ve ferdi olarak yarışacak olan atletler, TAF Teknik Kurulu'nun yaptığı değerlendirmeyle belirlenmişti.

Buna göre, Sakarya'daki final etabı için seçilen 59 takımdan 302 atlet, yarınki finallerde ter dökecek. U16 ve U18 yaş grubundaki müsabakalarda ferdi ve takımlarda kürsüye çıkan atletler ödüllendirilecek. Bölgesel Kros Ligi finalinde yarışma programı şöyle:

11.00 Küçük kızlar (1.5 km)

11.25 Küçük erkekler (2 km)

11.50 Yıldız kızlar (2 km)

12.15 Yıldız erkekler (3 km)



Sakarya, Spor

Kaynak: DHA

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