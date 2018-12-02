Bölgesel Kros Ligi Türkiye Şampiyonası Şahinbey'de Yapıldı

02 Aralık 2018 Pazar 11:48



02 Aralık 2018 Pazar 11:48

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Bölgesel Kros Ligi Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Akkent Spor Köyü'nde yapıldı.Şahinbey Belediyesi'nin destekleriyle Gaziantep'teki Akkent Spor Köyü'nde 15 ilden 200 sporcunun katılımıyla yapılan Bölgesel Kros Ligi Türkiye Şampiyonası, takımların üstün mücadelesiyle geçerken, çamurlu parkurda zor şartlarda yarışan ve ciddi efor sarf eden sporcular, bitiş çizgisine ulaşır ulaşmaz kendilerini yere bıraktı.Akkent Spor Köyü'nde yapılan şampiyonaya AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Atletizm Fedarasyonu Temsilcileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.Çamurlu ve çakıllı bir zeminde koşulan parkurda sporcular büyük bir güçlük yaşarken, bazı sporcular parkuru yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yarışın final etabı ise büyük bir çekişmeye sahne oldu. Bitiş çizgisine ulaşan kadın sporculardan bazıları kendilerine yere bırakırken, bazıları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Zorlu yarışmada erkekler 3 bin metrede Mehmet Eren Cantürk birinci olurken, kadınlar 2 bin metrede ise Urkuş Işık birinci oldu.Yarışma sonrası dereceye giren sporculara madalyalarını ve ödüllerini Ak Parti Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz verdi. Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Tahmazoğlu, "Bölgesel Kros Ligi Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Burada erkekler 3 bin metre ve bayanlar 2 bin metre yarışları yapıldı. Bugün 15 ilden toplam 200 sporcu mücadele etti. Güzel bir yarışma oldu. Ben tüm yarışmacıları ve onları yetiştiren antrenörlere teşekkür ediyorum. Yarışma sonunda biz de Şahinbey Belediyesi olarak dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verdik" dedi.Yarışma sonunda kadınlar 2 bin metre parkurunu birinci bitiren Urkuş Işık, "Güzel ve zorlu bir yarışmaydı. Parkur oldukça zordu. Benim için iyi geçti. Birinci oldum mutluyum" ifadelerini kullanırken, erkekler 3 bin metre yarışını birinci bitiren Mehmet Eren Cantürk ise, "Çok zor bir parkurda mücadele ettik. Çamur ve balçık oldukça fazlaydı ama yarışma sonunda birinci olmayı başardığım için mutluyum" diye konuştu.Öte yandan Şahinbey Belediyesi tarafından da dereceye giren sporculara bisiklet ve eşofman takımı hediye edildi. - GAZİANTEP