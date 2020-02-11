Bölgesel toplantılardan ikincisi Bozyaka'da gerçekleştirildi.

Toplantıya, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Osman Aksüner (Murat Toprak), Aşık Veysel (Ahmet Tuna), Karabağlar (İbrahim Kocaman), G. Asım Gündüz (Saim Keskin), Cennetoğlu (Mustafa Ölmez), Sarıyer (Emine Konukseven), Uğur Mumcu (Tekin Derdiyok), Çalışıkuşu (Mustafa Onkan), Ali Fuat Cebesoy (Talip Doğan), Sevgi (Ömer Yılmaz), Bozyaka (Hasan Soysal) ve Tahsin Yazıcı (Selim Arı) muhtarlarıyla bürokratlar katıldı.

Toplantıya İdlip'te şehit olan askerlerimizi anarak başlayan Başkan Selvitopu, zor günlerin birliktelikle, dayanışmayla aşılabileceğini anımsattı.

PLANLAMA BİTTİ!

Karabağlar'da yaşayan 500 bin insana eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar doğal olarak belediyemize de yansıyor. Bunlar tabi ki zaman içinde aşılacak. Biz de temel hizmetleri aksatmadan, tasarruf önlemleri uyguluyoruz. Ancak temizlik, yol, parkların bakımı gibi temel çalışmalara devam ediyoruz. Dönem içinde el atılmadık park bırakmayacağız. Büyük bölümünü yeniledik ve yenileme çalışmalarımız da sürüyor. Sizlerden gelen talepleri hızla değerlendiriyoruz" dedi.

PLANLAMA BİTTİ

Karabağlar'ı geleceğe hazırlamak için tüm ana plan çalışmalarını tamamladıklarını ve bunların kesinleştiğini belirten Başkan Selvitopu, "Bizler halkın çıkarını düşünerek doğrunun yanında olmaya çalışıyoruz. Karabağlar'da rant varsa, değer artışı varsa onu halka, mülk sahibine teslim edeceğiz. Aracıya, tefeciye izin vermeyeceğiz. Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın Mahallesi'nin bir bölümünü kapsayan 110 hektar alanla ilgili hazırladığımız planı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayına sunduk. Oradan yanıt bekliyoruz" diye konuştu.

SEMT MERKEZİ İSTEDİLER

Başkan Selvitopu, muhtarların büyük bölümünün mahallelerine semt merkezi istemesi üzerine de şunları söyledi:

"Semt merkezlerimiz, özellikle kadınlarımızın yoğun ilgi gösterdiği, belediyemizle vatandaşların birebir temas kurabildiği yerler. Biz de bu nedenle semt merkezlerine özel önem veriyoruz. Yatırım programımız ve bütçe olanaklarımız doğrultusunda sayılarını artırmak için çalışıyoruz. Temel hedefimiz şu anda 16 olan semt merkezi sayısını, tüm mahallelerimize yayarak 58'e çıkarmak."