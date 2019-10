Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah bundan önce olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı başarıyı yakalayacağız ve Allah'ın izniyle bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Sefer bizden zafer Allah'tan. Allah ordumuzu muzaffer eylesin, Allah Mehmetçik'imizin ayağına taş değdirmesin. Tüm dualarımız onlarla." dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman 'a gelen Bakan Kurum'u, Valilik bahçesinde Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak ve Yakup Taş ve kurum müdürleri karşıladı.Kurum, daha sonra Valilik toplantı salonunda il protokolünün katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısına iştirak etti.Kurum, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde 4 gün önce Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını anımsatan Kurum, şöyle devam etti:"Bölgeye, barış ve huzur getirmek amacıyla düzenlenmiş bu operasyonda, 30 kilometrelik bir koridor ve bu koridor içerisinde, güvenli bölge dediğimiz alan içerisinde 1 milyon nüfusun yerleştirileceği, Suriyeli kardeşlerimizin vatan topraklarına dönecekleri proje için Barış harekatı başlamış bulunmakta. Mehmetçiklerimiz hem havadan hem de karadan ülkemizin istiklali, istikbali için bölgenin huzuru için kararlı bir şekilde terör örgütünün üzerine gitmektedir. İnşallah bundan önce olduğu gibi, yine Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı başarıyı yakalayacağız ve Allah'ın izniyle bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Sefer bizden zafer Allah'tan. Allah ordumuzu muzaffer eylesin, Allah Mehmetçik'imizin ayağına taş değdirmesin. Tüm dualarımız onlarla."Bakan Kurum, bir taraftan bölgenin huzuru için çalışırken diğer taraftan Bakanlık olarak şehirlerin, vatandaşların ihtiyaçları olan projeleri yerinde görmek ve çözüm bulmak için il ziyaretleri yaptıklarını ifade etti.Bugün de Adıyaman'da bulunduklarını anlatan Kurum, kentsel dönüşümden atıksu arıtma tesisine, altyapıdan millet bahçesine vatandaşa hizmet noktasında her türlü projeyi konuşarak belirli kararlar aldıklarını kaydetti.Kurum, Adıyaman'ı bulunduğu konumdan daha ileriye çekecek adımları atacaklarını dile getirerek "Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef, vizyon doğrultusunda biz de şehirlerimizi marka şehirler haline getirecek adımları ve projeleri yine belediye başkanlarımızda atıyor olacağız." diye konuştu.Kurum, toplantıda Adıyaman için alınan kararlar hakkında da detaylı bilgi verdi.Her kente bir millet bahçesi sözleri bulunduğunu ifade eden Kurum, "81 ile başladığımız projede şu an itibariyle baktığınızda artık ilçelere kadar millet bahçesi yapıyoruz. Adıyaman'ımıza da bir millet bahçesi kazandırmak üzere projelerimizi, etütlerimizi yaptık, Eğriçay bölgesinde bir millet bahçesi yapıyoruz." dedi.Kurum, bir gazetecinin güvenli bölgede oluşturulacak alanın detayına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:"Bizim planımız şu: Orada belli ilçeler, 140'a yakın da köy olmak suretiyle. 5 bin nüfuslu köylerimiz olacak, köylerde yaklaşık 700 bin nüfusu barındıracağız. İlçe olarak da baktığınızda bizim her ilçemizde 30 bin nüfus olacak.10 ilçede 300 bin nüfusu da ilçe merkezlerinde barındıracağız. Projemiz, Suriye'nin özüne, yapısına, doğasına uygun proje geliştirmek. Bu projelerin detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız BM'de diğer ülke liderleriyle paylaştı. Bu projeler neticelendiği zaman diğer ülkelerle ortaklaşa bir çözüm bulunduğu zaman da inşallah biz de ülkemiz olarak her türlü proje ve teknik desteği vermek suretiyle güvenli bölgedeki yerleşim alanlarının inşa edilmesini istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi de bu güvenli bölgede yerleştirmek, iskan etmek suretiyle de o güvenli koridoru fiilen yaşatmış ve çalıştırmış olacağız."