Haberler » Politika » Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı - Haber

Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa etmesinin ardından göreve gelen geçici hükümet, 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı.

27.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:57Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı
'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa etmesinin ardından göreve gelen geçici hükümet, 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı.

Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa etmesinin ardından Jeanine Anez tarafından kurulan geçici hükümet, ABD'ye 11 yıl son büyükelçi atadı. Bolivya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Walter Oscar Serrate Cuellar'ın, Bolivya'nın geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Karen Longaric tarafından ABD Büyükelçisi olarak göreve getirildiği belirtildi.

Devlet Başkanı Evo Morales, 2008'de La Paz'da bulunan ABD Büyükelçisi Philip Goldberg'i Bolivya'nın iç işlerine karışmakla suçlayarak ülkeden göndermişti. O dönemde ABD yönetimi de misilleme yaparak Washington Büyükelçisi Gustavo Guzman'ı ülkesine geri göndermişti.

Bolivya'da muhalefet 20 Ekim'de düzenlenen seçimlerin hileli olduğu iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. Devlet Başkanı Morales 10 Kasım tarihinde ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa etmek zorunda kalmıştı. Morales, iltica teklifinde bulunan Meksika'ya siyasi sığınmacı olarak başvuru yapmıştı. Meksika, talebini kabul ederek Morales'i ülkeden çıkarmıştı. - LA PAZ

Amerika Birleşik Devletleri, Bolivya, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
11:02 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem Silivri hem de Sultanhanı Tuz Gölü Yer Altı...
10:59 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılı Kasım ayı itibarıyla bireysel emeklilik...
10:58 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2002 yılında 5 büyükşehrimizde kullanılan doğalgazı...
10:38 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2020 yılında mali disipline kararlılıkla devam edilecek,...
10:34 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını...
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
27.11.2019 11:11:33