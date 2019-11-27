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Bolivya, 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

Bolivya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada geçici hükümetin 11 yıl aradan sonra Walter Oscar Serrate'yi ABD Büyükelçiliği görevine atadığını duyurdu.

27.11.2019 16:07 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:07Bolivya, 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada geçici hükümetin 11 yıl aradan sonra Walter Oscar Serrate'yi ABD Büyükelçiliği görevine atadığını duyurdu.

Bolivya'nın ABD Büyükelçiliği görevine gelen Serrate daha önce ülkenin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisiydi. Eski devlet başkanı Evo Morales, 2008 yılında ABD'nin Bolivia Büyükeliçisi Philip Goldberg'i ülkenin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle sınır etmişti ve karşılıklı olarak diplomatik temsilcilik maslahatgüzarlık seviyesine düşürülmüştü.



Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Bolivya, Dünya

Kaynak: DHA

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