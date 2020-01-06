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Bolivya 3 Mayıs'ta genel seçime gidiyor

BUENOS Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla Evo Morales'in istifa etmesinin ardından iptal edilen genel seçimlerin yeniden düzenleneceği tarih belli oldu.

06.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:20 Bolivya 3 Mayıs'ta genel seçime gidiyor
BUENOS 'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla Evo Morales'in istifa etmesinin ardından iptal edilen genel seçimlerin yeniden düzenleneceği tarih belli oldu.
Bolivya basınındaki habere göre, Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) Başkanı Salvador Romero, ülkeyi 5 yıl yönetecek devlet başkanı ile yardımcısının yanı sıra 36 senatör ve 130 milletvekilinin belirleneceği genel seçimlerin 3 Mayıs'ta, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda, ikinci turun da 14 Haziran'da düzenleneceğini açıkladı.
TSE Başkanı Romero, şeffaf bir seçim için çalıştıklarını belirterek, partilerin ay sonuna kadar adaylarını ve ittifaklarını belirlemesi gerektiğini vurguladı.
Romero, seçimin ilk turda sonuçlanması durumunda kazanan adayın haziranın başlarında görevi devralacağını kaydetti.
Bolivya'daki kriz
Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından görevi bırakmış ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.
Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sırasında 30'dan fazla kişi de hayatını kaybetmişti.
Morales, sığınma amacıyla 12 Aralık'ta Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.

Evo Morales, Bolivya, Güncel

Kaynak: AA

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