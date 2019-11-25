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Bolivya: Anez yasa tasarısını imzaladı, Morales yenilenen seçimlere aday olamayacak

Bolivya'da genelkurmay başkanının isteği üzerine istifa ederek Meksika'ya iltica eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'in yenilenen seçimlere katılımını engelleyen yasa tasarısı geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez tarafından imzalandı.

25.11.2019 00:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 01:24Bolivya: Anez yasa tasarısını imzaladı, Morales yenilenen seçimlere aday olamayacak
'da genelkurmay başkanının isteği üzerine istifa ederek 'ya iltica eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'in yenilenen seçimlere katılımını engelleyen yasa tasarısı, geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez tarafından imzalandı.

Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisince (ALP) onaylanan ve Anez tarafından kabul edilen yasaya göre, ALP, 20 günde ülkede seçimleri düzenlemekle sorumlu Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) üyelerini seçecek ve seçilen üyeler göreve başlamasının ardından 2 gün içinde yeni seçim takvimini oluşturacak.
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Evo Morales, Meksika, Bolivya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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