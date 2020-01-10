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Bolivya'da 1,5 ton kokain ele geçirildi

Bolivya'da bir kamyonun kasasında 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

10.01.2020 23:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:38Bolivya'da 1,5 ton kokain ele geçirildi
'da bir kamyonun kasasında 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bolivya basınındaki haberlere göre, Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Birimine (FELCN) bağlı özel ekipler tarafından başkent La Paz'a bağlı El Alto kentinde durdurulan bir kamyonetin kasasında, ahşap kutuların içinde saklanan 1,5 ton kokain bulundu.
Bolivya Hükümet Bakanı Arturo Murillo, ele geçirilen uyuşturucunun deniz yoluyla Belçika'ya götürülmek istendiğini açıkladı.
Yetkililer, olayla ilgili 3'ü kadın 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bolivya, Güncel

Kaynak: AA

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