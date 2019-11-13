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Bolivya'da Anez'in geçici devlet başkanlığına seçilmesine rağmen gösteri ve şiddet olayları sürüyor

Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa etmesi sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirilmesine rağmen ülkede gösteri ve şiddet olayları hız kesmeden sürüyor.

13.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:31Bolivya'da Anez'in geçici devlet başkanlığına seçilmesine rağmen gösteri ve şiddet olayları sürüyor
'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa etmesi sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirilmesine rağmen ülkede gösteri ve şiddet olayları hız kesmeden sürüyor. Son gösterilerde en az 39 kişi yaralandı.

Morales ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 90 gün içinde ülkeyi seçime götürecek Anez'in geçici devlet başkanı ilan edilmesine ilişkin, "Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı." ifadesini kullandı.
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Evo Morales, Bolivya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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