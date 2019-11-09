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Bolivya'da bazı polisler protestoculara katıldı

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla başlayan sokak olaylarının sürdüğü Bolivya'da bazı polisler, hükümet karşıtı protestoculara katıldı.

09.11.2019 05:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 05:14Bolivya'da bazı polisler protestoculara katıldı
Seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla başlayan sokak olaylarının sürdüğü 'da bazı polisler, hükümet karşıtı protestoculara katıldı.
Ülke basınındaki haberlere göre, Sucre, Santa Cruz ve Cochabamba kentlerindeki bazı polisler, Devlet Başkanı Evo Morales hükümetine karşı bayrak açtı. Polisler, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla şiddet eylemlerine dönüşen protesto gösterilerine devam eden muhaliflere katıldı.
Savunma Bakanı Javier Zabaleta, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, protestocu polislere karşı ordunun kullanılmayacağını, söz konusu kişilere karşı yine polis gücünün devreye gireceğini duyurdu.
Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden muhalifler ve Devlet Başkanı Morales destekçilerinin sürdürdüğü gösteriler, sık sık taraflar arasında taşlı sopalı kavga ve çatışmalara dönüşüyor.
Bolivya'da, 20 Ekim'deki seçimleri Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 oyla ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Carlos Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı.
Ülkedeki yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu oranlara ulaşılamaması durumunda seçimler, en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

Hükümet, Bolivya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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