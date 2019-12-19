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Bolivya'da eski Devlet Başkanı Morales hakkında tutuklama kararı

Bolivya'da La Paz Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında terör suçlamasıyla tutuklama kararı çıkardı.

19.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:40Bolivya'da eski Devlet Başkanı Morales hakkında tutuklama kararı
'da La Paz Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında terör suçlamasıyla tutuklama kararı çıkardı.
La Paz Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi sığınmacı olarak Arjantin'de bulunan eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales hakkında tutuklama emri çıkardı. Jeanine Anez başkanlığındaki geçici hükümet tarafından yapılan şikayet çerçevesinde çıkarılan tutuklama kararında nedenler "ayaklanma, terörizm ve terörizm finansmanı" olarak gösterildi. La Paz savcıları Jhimmy Almanza ve Richard Villaca tarafından imzalanan metinde, "Bay Juan Evo Morales Ayma'nın yakalanması ve savcılık önüne çıkarılması için resmi karardır" ibaresi yer aldı.
Geçici hükümetin İçişleri Bakanı Arturo Murillo, Twitter'dan tutuklama kararının örneğini paylaşıp Morales'i etiketleyerek, "Bilginize" ifadesi ile kararı duyurdu. La Paz Polis Genel Komutanı Albay Luis Fernando Guarachi ise, Morales'in yakalanması için harekete geçildiğini doğruladı.
EVO MORALES: "KORKMUYORUM"
Alberto Fernandez hükümetinin kendisine siyasi sığınma verdiği Evo Morales, tutuklama kararına ilişkin, "Haksız, yasa dışı ve anayasaya aykırı" ifadelerini kullandı. Morales, Twitter'dan ise, "14 yıllık devrimimizden sonra fiili hükümetten aldığım 'en güzel hediye' haksız, yasa dışı ve anayasaya aykırı bir yakalama kararı. Korkmuyorum, hayatta olduğum müddetçe özgür ve egemen bir Bolivya için daha güçlü bir şekilde politik ve ideolojik mücadeleye devam edeceğim" paylaşımını yaptı.
Morales'in tutuklama kararına kadar uzanan süreç, Morales'e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ile başlamıştı. Ses kaydında Morales olduğu iddia edilen kişi, destekçilerinden koka üreticisi Faustino Yucra'ya yolları kapatması ve şehirlere yiyecek tedarikini kesmesi için talimat veriyordu.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Evo Morales, Bolivya, Güncel

Kaynak: İHA

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