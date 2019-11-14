Haberler » Dünya » Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i darbe tehdidiyle indiren Genelkurmay Başkanını yeni başkan görevden aldı - Haber

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i darbe tehdidiyle indiren Genelkurmay Başkanını yeni başkan görevden aldı

Yaptığı darbe tehdidi ile Bolivya Devlet Başkanı Moralis'in istifa etmesini sağlayan Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, geçici devlet başkanı olmasının yolunu açtığı Jeanine Anez tarafından görevden alındı.

14.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:42

Devlet Başkanı Evo Morales'i darbe tehdidiyle istifa etmesini sağlayan Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman görevden alındı. Kaliman'ı geçici devlet başkanı olmasının yolunu açtığı Jeanine Anez görevden alırken yaşanan bu gelişme ülkede şaşkınlık yarattı.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun yaptığı baskıların ardından istifa etmesine, siyasi sığınmacı olarak Meksika'ya gitmesine ve yandaşlarının sokaklara inerek polisle çatışmasına neden Bolivya Genelkurmay Başkanı büyük şok yaşadı. Bolivya Senatosu'nda Geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'in katılımıyla, yeni atanan üst düzey ordu komutanlarının yemin töreni yapıldı. Anez, Morales'e istifa etmesi için baskı yapan Kaliman'ı görevden alarak yerine Carlos Orellana Centellas'ı getirdi.

Bolivya'nın yeni Devlet Başkanı Jeanine Anez

Askeri Yüksek Komuta kademesini değiştirilmesi, Morales'in imzaladığı komutanların atanması kararını iptal eden Bolivya otoritesinin ilk eylemi oldu. Yeni komutan Orellana Centella, askeri kaynaklar tarafından iyi bir subay ve çok verimli bir operatör olarak tanımlandı.

MORALİS: BENİM GİTMEM ÇÖZÜM OLMADI, ŞİDDET DEVAM EDİYOR

Siyasi sığınmacı olarak Meksika'da giden Evo Morales basın toplantısı düzenledi. Morales, "Yüksek Seçim Mahkemesinin yeni bir bileşimi altında yeni bir seçim yapılması uğruna zaferden geri adım atmaya hazırdık. Ama Evo Morales'in gitmesi gerektiği konusunda ısrar ettiler. Ben de ayrıldım. Oysa ülkedeki şiddet devam ediyor, bu bir çözüm olmadı" ifadelerini kullandı.

Darbe tehdidiyle görevi bırakan eski Devlet Başkanı Moralis

Evo Morales'in partisi Sosyalizm Hareketi'nden (MAS) 20 civarında milletvekilinin de La Paz'da bulunan Meksika Büyükelçiliğine sığındığı açıklandı.

Bolivya'da yaşanan darbe girişimiyle ilgili Küresel Adalet İttifakı (AFGJ) Ulusal Koordinatörü Chuck Kaufman'dan sürpriz bir iddia geldi. Kaufman, "Darbe girişimi ABD'nin Bolivya'nın lityum kaynaklarını kontrol etme ve ülkeyi ikiye bölme girişimi olabilir" dedi.

Öte yandan Morales yanlısı bazı gruplar hükümet sarayı ve yasama meclisinin yer aldığı Plaza Murillo'ya girmek için polisle çatıştı. Bolivya polisi protestolar sırasında yaralanan Morales yanlısı Facundo Molares Schoenfeld'i, Kolombiya'da hükümetle çatışan FARC üyesi olarak tanımladı. Komada olduğu bildirilen Camilo lakaplı Arjantin asıllı Schoenfeld'in, FARC saflarında uzun yıllar Kolombiya'da çatışmalara katıldığı iddia edildi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i darbe tehdidiyle indiren Genelkurmay Başkanını yeni başkan görevden aldı

Evo Morales, Bolivya, Politika, Dünya

Kaynak: İHA


Son Dakika Dünya Haberleri
13:46 Trump - Erdoğan toplantısında öne çıkan soru ve cevaplar
13:46 İçişleri Bakanlığı: Ara bölgede kalan terörist ABD'ye gönderilecek
13:44 İtfaiye eri, dumandan etkilenen kediyi böyle kurtardı
13:35 Gazze: İsrail'in ateşkes yürürlüğe girmeden düzenlediği saldırıda 'aynı aileden 8 Filistinli...
12:53 Suriye'de yeni Rus hava üssü
12:09 22 yaşındaki kızı, cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdü
11:03 Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i darbe tehdidiyle indiren Genelkurmay Başkanını yeni başkan görevden aldı
08:01 Azil soruşturmasını soran gazeteciye Trump'ın yanıtı şaşırttı: Erdoğan ile görüşmem azil soruşturmasından daha önemli
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
14.11.2019 13:58:59