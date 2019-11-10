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Bolivya'da hükümet karşıtı protestolara polis de destek verdi

Bolivya'nın La Paz kenti başta olmak üzere dört büyük kentte hükümet karşıtı protestolara bazı polis güçleri de destek vererek katıldı.

10.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:30Bolivya'da hükümet karşıtı protestolara polis de destek verdi
'nın La Paz kenti başta olmak üzere dört büyük kentte hükümet karşıtı protestolara bazı polis güçleri de destek vererek katıldı.

20 Ekim'de yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Evo Morales'in usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle başlayan protestolara polis güçleri de dahil oldu. Seçimlerde 4'üncü kez seçilen Morales, polisin protestolara katılmasıyla bunun bir darbe olduğunu basına açıkladı. Polisler kışlalarının çatılarına çıkarak gösterilere destek verirken, Başkan Morales, halkı sokaklara çağırarak kendisine destek istedi.

Ülkede tansiyon ilk olarak başkanlık seçimlerinde seçim sonuçlarının sayılmasının 24 saat durmasıyla yükselmiş ve protestolar seçim sonuçları açıklanmasıyla başlamıştı. Geçen hafta Vinto kasabasının Belediye Başkanı Patricia Arce, Morales'e destek verdiği gerekçesiyle protestocular tarafından saldırıya uğramıştı.

Görüntü Dökümü

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-Protestolardan görüntüler

-Protestolara katılan polislerin görüntüleri

-Detaylar


- Bolivya

Hükümet, Bolivya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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