Bolivya'da Mahkemeden Morales'in Yeniden Adaylığına Yeşil Işık

LA Bolivya
'da Yüksek Seçim Mahkemesi, Devlet Başkanı Evo Morales
'in 2019'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde dördüncü kez aday olmasına yeşil ışık yaktı.
Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Maria Eugenia Choque, Morales'in dördüncü bir görev süresi için gelecek yıl yapılacak seçimlerde aday olabileceğine ilişkin kararı basına açıkladı.
Morales'in 2019 seçimlerinde yeniden aday olmasının kabul edildiğini ifade eden Choque, basın mensuplarından soru almadı.
Morales destekçileri devlet başkanlığı sarayının önünde mahkeme kararını kutlarken, muhalifler kararı protesto etmek için ülke genelinde sokaklara döküldü.
Hükümeti mahkemenin işleyişine müdahale etmekle suçlayan muhalefet, mahkemenin Morales ile ilgili kararının demokrasi için kötü bir emsal oluşturduğunu savundu.
Bolivya Devlet Başkanı Morales, Bolivya'da 18 Aralık
2005'te yapılan seçimi kazanarak devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu. Bolivya anayasası, bir kişiye yalnızca iki kez üst üste devlet başkanlığına seçilme imkanı tanımasına rağmen ilk döneminde 5 yılı doldurmadığı için Bolivya Anayasa Mahkemesi
kararıyla Morales, 2014'teki seçimi kazanarak üçüncü kez devlet başkanı olmuştu. Güney Amerika
ülkesi Bolivya'da Devlet Başkanı Morales'in dördüncü kez devlet başkanı seçilmesine imkan tanıyan anayasa değişikliği için 2016'da yapılan referandumdan yüzde 53,91 "hayır" oyu çıkmıştı.
Bolivya'da Anayasa Mahkemesi ise geçen yılın sonunda, Morales'in 2019'da yapılacak başkanlık seçimlerinde dördüncü kez aday olmasının yolunu açmıştı.
Mahkemeden yapılan açıklamada, "Devlet başkanlığı seçimlerinde aday olma hakkı, anayasada belirtilen tekrar seçilme engelini geçersiz kılmaktadır." ifadesi kullanılmıştı.
Morales'in dördüncü kez devlet başkanı seçilmesine imkan tanıyan anayasa değişikliği referandumunda "hayır" oyu çıkmasının geçersiz sayıldığı belirtilen açıklamada, referandumda çok az bir farkla "hayır" oyu çıktığı ve bunda Morales'e karşı yürütülen karalama kampanyasının etkili olduğu öne sürülmüştü.
Evo Morales,Bolivya
06 Aralık 2018 Perşembe 10:23