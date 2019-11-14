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Bolivya'da morales destekçileri sokaklarda

Bolivya'da Morales destekçileri sokaklardaBolivya (DHA)- Bolivya'da Senatör Jeanine Anez'in kendini geçici devlet başkanı olarak ilan etmesinden sonra, istifa edip Meksika'ya iltica eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'in destekçileri ve polis güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

14.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:56
'da Morales destekçileri sokaklarda
Bolivya (DHA)- Bolivya'da Senatör Jeanine Anez'in kendini geçici devlet başkanı olarak ilan etmesinden sonra, istifa edip Meksika'ya iltica eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'in destekçileri ve polis güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Evo Morales'in istifa edip Meksika'ya iltica etmesinin ardından Senatör Jeanine Anez kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan ederek, bir sonraki başkanlık seçimlerini en kısa sürede yapma sözü vermişti. Bunun üzerine Anez'e karşı olan Morales destekçileri caddelere çıkarak, karşıt protestolara başladı. Anez karşıtı protestolar kapsamında Morales destekçileri ve polis güçleri arasında çatışmalar yaşanırken, Morales destekçisi milletvekilleri de Anez'in başkanlığının meşruluğuna itiraz etmeye çalışıyor.
NELER OLMUŞTU
Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Evo Morales'in usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle başlayan protestolara polis güçleri de dahil olmuş ve seçimlerde 4'üncü kez seçilen Morales, polisin protestolara katılmasıyla bunun bir 'darbe' olduğunu basına açıklamıştı. Bunların ardından ordu, canlı yayında okuduğu bildiri ile Morales'in istifasını talep etmiş ve Morales de görevini bıraktığını açıklayıp, Meksika'ya iltica etmişti.
Daha sonra ise Senatör Jeanine Anez kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve dün de Bolivya Silahlı Kuvvetleri Senatör Jeanine Anez'i geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamıştı.
Bolivya'da morales destekçileri sokaklarda

Evo Morales, Bolivya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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