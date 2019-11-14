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Bolivya'da Morales'i istifaya çağıran general görevden alındı

BUENOS Bolivya'da seçimlerin ardından başlayan krizde eski Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirilmesinin ardından görevinden alındı.

14.11.2019 00:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:40Bolivya'da Morales'i istifaya çağıran general görevden alındı
BUENOS 'da seçimlerin ardından başlayan krizde eski Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı Kaliman, Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirilmesinin ardından görevinden alındı.
Morales'in istifa ederek Meksika'ya iltica etmesinin ardından geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in de katılımıyla yeni üst düzey ordu komutanlarının yemin töreni yapıldı.
Kaliman'ın yerine Genelkurmay Başkanlığına getirilen Carlos Orellana Centellas, burada yaptığı konuşmada, ordunun her zaman halkın yanında olduğunu ifade ederek, halka sükunet çağrısı yaptı.
Kaliman da görev süresince yaptıklarına değinirken, Morales'in istifasını istemesi hususunda bir açıklamada bulunmadı.
Ülkede muhalefet ile hükümet yanlılarının düzenlediği sokak gösterilerinin şiddet olaylarına dönüşmesinin ve bazı polislerin muhalifleri desteklemek için gösterilere katılmasının ardından Kaliman, ordunun gösterilere müdahale etmeyeceğini açıklamıştı. Kaliman, bundan kısa bir süre sonra da canlı yayında okuduğu bildiriyle Morales'in istifasını talep etmişti.
Kaliman'ın genelkurmay başkanı sıfatıyla Morales'in istifasını istemesi, 13 yıllık Morales iktidarını yıkıma götüren sürecin kırılma noktası olmuştu.
Bolivya'daki kriz
Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.
Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.
Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından da bu ülkeye gitmişti.
Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

Evo Morales, Williams, Bolivya, Güncel

Kaynak: AA

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