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Bolivya'da Morales için yakalama emri çıkarılacak

Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales için yakalama emri çıkarılacak.

15.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:56Bolivya'da Morales için yakalama emri çıkarılacak
'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales için yakalama emri çıkarılacak.
Ülke basınındaki haberlere göre, geçici devlet başkanlığına getirilen muhalif Jeanine Anez, Morales hakkında isyana teşvik ve terörizm iddiasıyla yakalama emri çıkarılacağını duyurdu.
Savunma Bakanı Fernando Lopez'in bu yöndeki ifadelerini hatırlatan Anez, siyasi sığınmacı olarak Arjantin'de bulunan Morales'in ülkeye geri dönmesi durumunda adalet karşısına çıkması ve hesap vermesi gerekeceğini söyledi.
Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile iddiaları ile sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhalif protestolar, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından görevi bırakmış ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.
Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Anez'in göreve getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesinde 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Morales birkaç gün önce Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.

Evo Morales, Bolivya, Güncel

Kaynak: AA

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