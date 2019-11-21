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Bolivya'da Morales'in partisi yeni adaylarla seçime katılacak

BUENOS Bolivya'da istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi (MAS) partisinin yeni adaylarla devlet başkanlığı seçimlerinde yarışacağı açıklandı.

21.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:48Bolivya'da Morales'in partisi yeni adaylarla seçime katılacak
BUENOS 'da istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi (MAS) partisinin yeni adaylarla devlet başkanlığı seçimlerinde yarışacağı açıklandı.
Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) alt kanadı olan Milletvekilleri Meclisi Başkan Yardımcısı ve MAS milletvekili Henry Cabrera, ülkede yayın yapan Unitel televizyonunda katıldığı programda, MAS'ın Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) için üye göstermeyeceği ve Morales ile istifa eden yardımcısı Garcia Linera'dan farklı adaylarla seçime katılacağını duyurdu.
Cabrera, ülkedeki şiddet eylemlerinin durulması çağrısı yaparak, "MAS, Yüksek Seçim Mahkemesi için hiçbir isim önermeyecek. Biz, seçim sürecini yönetecek bu isimlerin, hiçbir siyasi partiye mensup olmayan, halk tarafından kabul gören, şeffaf kişiler olmasını tercih ediyoruz." dedi.
Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Morales'in tekrar seçime girmeyeceğini açıklayan Cabrera, "Anayasaya göre iki dönemden fazla devlet başkanlığı yapan bir kişi tekrar bu göreve gelemiyor. Şunu söylemek istiyorum ki MAS, devlet başkanlığı seçimlerine yeni devlet başkanı ve yardımcısı adayıyla katılacak." ifadelerini kullandı.
Morales, 20 Ekim'deki seçimlerde tekrar aday olabilmek için gerekli anayasa değişikliğini öngören 2016 referandumundan hayır oyu çıkmasına rağmen Anayasa Mahkemesinin "yeniden seçilmenin politik hak" olduğuna hükmetmesiyle seçimlere katılmıştı.
Öte yandan, Morales, 10 Kasım'da istifa ettiğini açıklamasına rağmen şiddet olayları ve ülkedeki siyasi kriz nedeniyle hızlı toplanamayan MAS'ın çoğunlukta olduğu ALP, Morales'in istifasını halen onaylamadı.
Morales taraftarları, liderlerinin Meksika'ya sığınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine getirilen muhalif Jeanine Anez'in başkanlığını kabul etmiyordu.
Bolivya'da Morales'i istifaya götüren süreç
Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen ve Morales'in ilk turda kazandığı devlet başkanlığı seçim sonuçlarını muhalefet kabul etmemiş ve destekçilerini sokak gösterileri düzenlemeye çağırmıştı. Bu sokak gösterilerine ülkedeki bazı sendikal kuruluşlar da katılmış ve gösteriler şiddet olaylarına dönüşmüştü.
Morales, muhalefetin düzenlediği gösterilere bazı polislerin de destek vermesinin ardından ülkede bir darbe girişiminin olduğunu duyurmuş ve destekçilerini pasif sokak gösterilerine çağırmıştı.
Amerikan Devletleri Örgütü heyetinin seçimlerde düzensizlikler belirlemesinin ardından Morales, ülkede muhalefetin de talebi olan yeni devlet başkanlığı seçimleri düzenleneceğini açıklamış ancak muhalefet, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar sokak gösterilerinin devam edeceğini duyurmuştu.
Bu süreçte, Morales'in bakanlarına, milletvekillerine ve belediye başkanları ile onların ailelerine saldırılar düzenlenmiş ve bazı bakanların yakınları rehin alınmıştı.
O zamanki Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman'ın canlı yayında okuduğu bildiriyle Morales'i istifaya çağırması, 13 yıllık Morales hükümetini sona erdiren sürecin kırılma noktası olmuştu.
Ordunun çağrısından kısa bir süre sonra, Morales, çevresindekilere yapılan saldırılar nedeniyle ülkenin şiddete sürüklenmemesi için istifa ettiğini açıklamış ve Meksika'nın kendisine teklif ettiği siyasi sığınma talebini kabul ederek Meksika'ya gitmişti.

Evo Morales, Bolivya, Güncel

Kaynak: AA

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