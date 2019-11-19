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Bolivya'da Morales karşıtı yaklaşık 70 bin sahte Twitter hesabı açıldığı iddiası

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa sürecinde Morales karşıtı propaganda yapmak amacıyla yaklaşık 70 bin sahte Twitter profili oluşturulduğu iddia edildi.

19.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:36Bolivya'da Morales karşıtı yaklaşık 70 bin sahte Twitter hesabı açıldığı iddiası
'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa sürecinde Morales karşıtı propaganda yapmak amacıyla yaklaşık 70 bin sahte profili oluşturulduğu iddia edildi.
Karakas merkezli yayın yapan TeleSur televizyonuna konuşan İspanyol Sol popülist partisi Podemos'un sosyal medya yetkilisi Julian Macias Tovar, Morales'in görevden alınmasını meşrulaştırmak ve "darbeyi" haklı çıkarmak için sahte Twitter hesapları kullanıldığını savundu.
Tovar, aynı yöntemle Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho ve geçici devlet başkanı ilan edilen Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin takipçilerinin sayısının da artırıldığını ileri sürdü.
Morales'in istifa sürecinde Camacho'nun dahlinin bulunduğu değerlendirmesinde bulunan Tovar, "Sahte Twitter hesaplarıyla gerçek dışı haberlerin yayılmasını sağlamak suretiyle darbenin arkasında Luis Fernando Camacho'nun olduğunu da söyleyebilirim." dedi.
Tovar, aynı yöntemle Camacho'nun Twitter'daki takipçi sayısının iki haftada 2 binden 130 bine, Anez'in takipçi sayısının 8 binden 150 bine çıkarıldığını söyledi.
Twitter'ın robot hesap kullanımını yasakladığına dikkati çeken Tovar, yaklaşık 70 bin sahte hesabın sosyal medya şirketi tarafından bir şekilde tespit edilmediğini aktardı.
Bolivya'daki kriz
Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.
Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.
Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.
Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.
Bolivya'da 20 Ekim'deki seçimlerin ardından başlayan şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 23'e yükselirken, 8'i gazeteci, 56'sı polis, 715 kişi yaralandı. 1112 kişinin gözaltına alındığı olaylarda 50 kişi de tutuklandı.

Evo Morales, Bolivya, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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