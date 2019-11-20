Bolivya'da ölü sayısı 25'e yükseldi

Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra başlayan protesto gösterileri ve ardından yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 25'e yükseldi.



Bolivya'da ordunun darbe tehdidi üzerine istifa edip ülkeden ayrılan devrik devlet başkanı Evo Morales yanlıları, sokakları savaş alanına çevirdi. Geçici devlet başkanı Jeanine Anez'in istifasını isteyen Morales yanlıları ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısının 25'e çıktığı açıklandı.



20 Ekim'de düzenlenen seçimlerden sonra seçimlerde hile yapıldığını iddia eden muhaliflerin başlattığı eylemler sonucunda ordunun yaptığı darbe tehdidinin ardından Devlet Başkanı Evo Morales siyasi sığınmacı olarak Meksika'ya gitmişti. Sonrasında Senatörler Meclisi 2'nci Başkan Yardımcısı Jeanine Anez kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan etmiş ama bu kez de Morales yanlıları sokaklara dökülmüştü. Başkent La Paz ve komşu El Alto kentinde göstericilerin Anez'i istifaya davet ettiği protestolarda kan dökülmeye devam ediyor. Son olarak bir petrol rafinerisi önünde asker ile protestocular arasında çıkan çatışmada en az 2 kişinin öldüğü bildirildi. Evo Morales'in destekçilerinin petrol yüklü kamyonların başkent La Paz'a gidişini engellemek istemesi üzerine polis güç kullandı. Petrol kompleksinin duvarlarının yıkılması ve ateşe verilmesiyle başlayan olaylarda en az 30 kişinin de yaralandığı Kamu Denetçileri Kurumu (LDDP) tarafından doğrulandı.



Bolivya'da geçici hükümet, Evo Morales döneminde atanan tüm büyükelçilerin görevlerinin sona erdiğini onayladı. Krizin ortasında bazıları istifa etmiş olsa da, Jeanine Anez hükümeti tüm kimlik bilgilerinin ve dokunulmazlıklarının geri çekildiğini açıkladı.



Geçici Dışişleri Bakanı Karen Longariç, cuma gününe kadar halen görevlerinde bulunan tüm büyükelçilerin, görevlerinin resmen sonlandırıldığı bilgisinin görev yaptıkları ülkelere gönderileceğini açıkladı. - LA PAZ

Kaynak: İHA