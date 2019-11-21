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Bolivya'da ölü sayısı 30'a yükseldi

Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra başlayan protesto gösterileri ve ardından yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 30'a yükseldi.

21.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:55Bolivya'da ölü sayısı 30'a yükseldi
'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra başlayan protesto gösterileri ve ardından yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 30'a yükseldi.

Protestoların birinci ayını doldurduğu Bolivya'da ölü sayısı 30'a çıktı. Ülkede 20 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla patlak veren gösterilerde yüzlerce kişinin yaralandığı en az bin kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Devlet Başkanı Evo Morales, ordunun baskısı nedeniyle istifa edip Meksika'ya iltica etmişti. Morales'in ülkesinden ayrılmasının ardından yandaşları destek gösterilerine başladı. Morales yandaşları, geçici devlet başkanlığına getirilen Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez istifa edene kadar gösterilerini sürdüreceklerini açıkladı.

Morales de uluslararası arabuluculardan Bolivya'ya geri dönmek için yardım istedi. Mexico City'deki bir basın toplantısında konuşan Morales, "ABD'nin Bolivya'ya dönmemi istemediğimi söylüyorlar. Bana kalsa yarın dönerim. Fiili hükümet bana geri dönüş garantisi verdikten sonra bana bir şey olursa, bu onların sorumluluğunda olacak" dedi. - LA PAZ

Bolivya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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