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Bolivya'da otobüs kazası: 15 ölü

BUENOS Bolivya'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 15 kişi öldü, 19 kişi ise yaralandı.

31.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:14Bolivya'da otobüs kazası: 15 ölü
BUENOS 'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 15 kişi öldü, 19 kişi ise yaralandı.
Bolivya basınındaki habere göre, ülkenin Los Yungas bölgesinden başkent La Paz'a doğru ilerleyen yolcu otobüsünün sabah saatlerinde devrilmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, otobüsün teknik bir arıza nedeniyle kaza yaptığını, yaralıların La Paz'daki Arco Iris Hastanesine kaldırıldığını açıkladı.
Yaralanan 19 kişiden bazılarının ise yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Bolivya, Güncel

Kaynak: AA

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