Bolivya'da resmi ölü sayısı açıklandı: 29

Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra başlayan protesto gösterileri ve ardından yaşanan olaylarda resmi ölü sayısı 29 olarak açıklandı.



Bolivya'da görevde bulunan hükümet, son siyasi ve sosyal protestolarda bağımsız raporlarda iddia edildiği gibi hayatını kaybedenlerini sayısının 34 değil, 29 kişi olduğunu açıkladı. Hükümet ayrıca ölenlerin ailelerine 50 bin Bolivianos (yaklaşık 7 bin 184 dolar) tazminat ödenmesi kararını verdi.



Geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez ölenlerin aileleri için belirlenen tazminatla ilgili kararnameyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız acı ve yas günlerinden sonra ailelerin acısını paylaşmak istiyoruz. Bu kararname hükümetimizin barış sürecini pekiştirmek için onayladığı başka bir adımdır. Tüm Bolivyalılar arasında uzlaşma istediğimizin göstergesidir" ifadelerini kullandı.



Adalet Bakanı Alvaro Coimbra da Hükümet Sarayı'nda yapılan imza töreninde, olaylarda yaralanan ve savcılığın tescil ettiği 33 kişinin de tıbbi yardım alacağını aynı zamanda bu kişilere yemek, sosyal yardım ve psikolojik destek verileceğini de söyledi.



Coimbra, 21 Ekim ile 24 Kasım tarihleri arasında yaşanan çatışmalarda kesin ölüm sayısının 29 olduğunu da Adalet Bakanı olarak doğruladıklarını açıkladı. Ancak, hükümetin açıkladığı ölüm sayısı ile ülkenin ombudsmanı ve sivil toplum kuruluşları arasında yer alan farkın nedenleri hakkında bilgi vermeyi reddetti.



Anez, adaylığını koymayacak



Geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'in gelecek yılın ilk aylarında yapılması planlanan seçimlerde aday olmayacağı belirtildi.



"Ya vatan ya ölüm" marşı iptal



Öte yandan Meksika'ya siyasi sığınmacı olarak giden Evo Morales'in önerisiyle Küba lideri Fidel Castro'nun sözlerinden esinlenerek Bolivya Ordusu'nun marşları arasına giren "Ya vatan ya ölüm kazanacağız" marşı iptal edildi. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada marşın, "barış kültürünü teşvik etmek amacıyla, sevgili vatanımızın vatandaşlarının refahını düşünerek marşın elenmesi kararı alınmıştır" denildi. - LA PAZ

Kaynak: İHA