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Bolivya'daki kriz İngiltere'de iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Bolivya'daki krizin demokratik yolla çözülmesi çağrısı yaparken, "darbeyi kınadığını" belirten ana muhalafet lideri Jeremy Corbyn'i "Marksist dayanışmayı demokrasinin önüne koymakla" suçladı.

11.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:56Bolivya'daki kriz İngiltere'de iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi
Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 'daki krizin demokratik yolla çözülmesi çağrısı yaparken, "darbeyi kınadığını" belirten ana muhalafet lideri Jeremy Corbyn'i "Marksist dayanışmayı demokrasinin önüne koymakla" suçladı.
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Corbyn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun baskısıyla görevi bırakmasının "dehşet verici" olduğunu belirterek "Bolivya halkına yönelik bu darbeyi kınıyor, demokrasi, sosyal adalet ve bağımsızlık için onları destekliyorum." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Raab ise "Bolivya'daki mevcut krizin hızla barışçıl ve demokratik bir şekilde çözülmesini umuyoruz. Bolivya halkı, özgür ve adil seçimlerde oy kullanma imkanına sahip olmayı hak ediyor." ifadesine yer verdi.
Corbyn'in açıklamalarını "inanılmaz" bulan Raab, seçimlerde hile yapıldığı iddiaları ve halk gösterilerine dikkat çekerek "Jeremy Corbyn, Marksist dayanışmayı, demokrasinin önüne koyuyor." değerlendirmesini yaptı.
Bolivya'daki kriz
Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.
Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.
Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, dün canlı yayında okuduğu bildiriyle Morales'in istifasını istemişti.
İstifa ettiğini duyuran Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Morales, "Bütün dünya ve Bolivya halkı huzurunda, bir polis memurunun, hakkımda illegal bir şekilde yakalama kararı çıkardığını bildiriyorum. Ayrıca şiddet eylemleri düzenleyen gruplar, evime saldırı düzenledi. Darbeciler, hukukun üstünlüğünü yerle bir ediyor." ifadesini kullanmıştı.
Sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho da Twitter'dan, "Güvenlik güçleri saklandığı yerde, Chapre'de Morales'i arıyor. Askerler, başkanlık uçağına el koydu." paylaşımında bulunmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Bolivya, Güncel

Kaynak: AA

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