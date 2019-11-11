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Bolivya Devlet Başkanı Morales istifa etti

Bolivya Devlet Başkanı Morales istifa ettiLA PAZ - Evo Morales, asker ve polisin tehditvari istifa çağrılarına daha fazla dayanamadı.

11.11.2019 01:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 01:16
Devlet Başkanı Morales istifa etti
LA PAZ - Evo Morales, asker ve polisin tehditvari istifa çağrılarına daha fazla dayanamadı. Bolivya Devlet Başkanlığı görevinden istifa etti. Morales'in istifasını takiben Başkan Yardımcısı Alvaro Marcelo Garca Linera da istifasını sundu. Morales, istifa konuşmasında, ülkedeki kargaşa ve huzursuzluğun Pazar akşamından itibaren sona ereceğini umduğunu dile getirdi.
Devlet televizyonunda canlı yayına çıkan Morales, "savaşım devam edecek. Ama barışı güvence altına almaya çalışmak zorundayım. Bolivyalıların birbirleriyle kavga ettiklerini görmek beni incitiyor. Bu ve diğer nedenlerden dolayı istifa mektubumu Yasama Meclisine gönderiyorum. Umarım kargaşa bu andan itibaren sona erer" sözlerini kullandı. Morales'in istifasının hemen ardından sokaklara inen halk sevinç gösterilerinde bulunuyor.
Bu arada bazı yerel kaynaklar istifa eden Bolivya Devlet Bakanı Evo Morales'in Arjantin'den sığınma talep ettiğini iddia etti. Başkanlık uçağının kendisini Buenos Aires'e götürmek için havalimanında beklediğini gündeme getirdi. Bu bilgiler ise henüz doğrulanmadı.
Morales'in bu açıklaması birkaç saat önce Silahlı Kuvvetler Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, "Silahlı Kuvvetler olarak Bolivya'daki barışın devamı için Devlet Başkanı Evo Morales'e istifa etmesini tavsiye ediyoruz. Kendisi istifa etmeyecek olursa, kardeşler arasında kan dökülemesinden ve ailelerin üzülmesinden sorumlu olacaktır" dedi. Kaliman'ın bu açıklamasında yanında üniformasıyla polis şefi Vladimir Yuri Calderon'un da yer alması dikkat çekti. Bolivya'da bir süredir polisler de gösterilerde yer alıyordu.
20 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından Bolivya'da şiddet olayları durulmuyor. Bu olaylar sırasında 3 kişi öldü. 139 kişi yaralandı. 300'den fazla kişi de tutuklandı. Olaylar sürecinde iki kez Morales kendisine darbe yapıldığını iddia ederek yandaşlarını darbeyi engellemek için sokağa davet etti. Genel Kurmay Başkanı Kaliman ise asla halkla karşı karşıya gelmeyeceklerini belirterek Morales'e rest çekti.
Bolivya Devlet Başkanı Morales istifa etti

Evo Morales, Bolivya, Güncel

Kaynak: İHA


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