Haberler » Dünya » Bolivya eski Devlet Başkanı Morales sığınmacı olarak Arjantin'e geldi - Haberler

Bolivya eski Devlet Başkanı Morales sığınmacı olarak Arjantin'e geldi

Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola, Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in sığınmacı olarak Arjantin'e geldiğini açıkladı

13.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:46Bolivya eski Devlet Başkanı Morales sığınmacı olarak Arjantin'e geldi
Dışişleri Bakanı Felipe Sola, 'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'in sığınmacı olarak Arjantin'e geldiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Sola, telefonla katıldığı TN televizyonundaki programda, Morales ve beraberindekilere ilişkin, "Ülkeye giriş yapabilmeleri için kendilerine iltica hakkı verildi ancak şu anda sığınmacı statüsüne geçmek için gerekli işlemleri yapıyorlar ki bu farklı bir durum. İltica ile sığınma arasındaki fark, sığınma hususunda bazı şartlar var, ilticada böyle bir durum söz konusu değil." dedi.
Euronews.com'da Görüntüle

Mevlüt Çavuşoğlu, Evo Morales, Arjantin, Bolivya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

09:48 Kılıçdaroğlu'ndan engelli ressam Yalçın'a ziyaret - Haberler
09:48 Dünyanın en uzun genç kızı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
09:46 Çocuk 14. Bölüm Fragman - Haberler
09:46 Bolivya eski Devlet Başkanı Morales sığınmacı olarak Arjantin'e geldi - Haberler
09:46 Jet Sosyete 3. Sezon 10. Bölüm Fragman - Haberler
09:10 Kuyumcuya giren maskeli hırsız kamerada - Haberler
08:55 Beşar Esed rejimi, terör örgütü YPG ile özerklik için masaya oturdu - Haberler
07:49 Meclis'te 15 Temmuz şehitleri tartışmasında kavga çıktı - Haberler
06:54 İngiltere'de ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, seçim hezimetinin ardından istifa kararı aldı - Haberler
01:20 İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu! Açık ara fark attı - Haberler
13.12.2019 09:57:06