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Bolivya geçici hükümeti, Meksikalı ve İspanyol diplomatları istenmeyen kişi ilan etti

Bolivya geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez hükümeti, Meksika Büyükelçisi Maria Teresa Mercado, İspanya Ticari Ataşesi Cristina Borreguero, İspanya'nın Bolivya Konsolosu Alvaro Hernandez'i istenmeyen kişi ilan etti.

30.12.2019 20:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:48 Bolivya geçici hükümeti, Meksikalı ve İspanyol diplomatları istenmeyen kişi ilan etti
Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa etmesinin ardından devlet başkanlığı koltuğuna oturan Jeanine Anez, düzenlediği basın toplantısında Meksikalı ve İspanyol diplomatları istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyurdu.

Anez, "Başkanlık ettiğim hükümet, Meksika Büyükelçisi Maria Teresa Mercado, İspanya Ticari Ataşesi Cristina Borreguero, İspanya'nın Bolivya Konsolosu Alvaro Hernandez ile maskeli ve silahlı olduğu iddia edilen diplomatik heyetleri istenmeyen kişi ilan etme kararı alarak 72 saat içinde ülkeyi terk etmelerini talep etmektedir" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

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