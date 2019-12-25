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Bolivya geçici yönetiminden Meksika'ya "muhalifleri teslim et" çağrısı

Bolivya, geçici devlet başkanlığına getirilen muhalif Jeanine Anez hükümetinden kaçarak Meksika'nın La Paz Büyükelçiliğine sığınan 20 kişinin kendilerine teslim edilmesini istedi.

25.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:22 Bolivya geçici yönetiminden Meksika'ya
, geçici devlet başkanlığına getirilen muhalif Jeanine Anez hükümetinden kaçarak 'nın La Paz Büyükelçiliğine sığınan 20 kişinin kendilerine teslim edilmesini istedi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Bolivya Emniyet Müdürlüğü, baskı sonucu istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales dönemine mensup 20 siyasetçinin iadesi için Meksika makamlarına iş birliği çağrısında bulundu.
Polisin büyükelçiliğe herhangi bir tacizde bulunmadığını belirten emniyet yetkilileri, Meksika'dan söz konusu siyasetçileri adalete teslim etmesini talep etti.
Meksika'nın La Paz Büyükelçiliğine sığınan muhalif siyasetçiler, çıkan terör ve şiddet olaylarından sorumlu tutuluyor.
Öte yandan, Bolivya Dışişleri Bakanlığı, muhaliflerin ülkeden ayrılmalarına ve elçilikten güvenli bir şekilde çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu.
Meksika Dışişleri Bakanlığından önceki gün yapılan yazılı açıklamada, "11 Kasım'dan bu yana büyükelçilik ve resmi konutun etrafındaki güvenlik güçlerinin aşırı varlığından derin endişe duyulduğu" vurgulanmıştı.
Bolivya'daki kriz
Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Evo Morales, polislerin hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından görevi bırakmıştı.
Süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümeti, Morales'e siyasi sığınma vereceğini duyurmuş, daha sonra Hava Kuvvetlerinin bir uçağını göndererek Morales'i Bolivya'dan çıkarmıştı.

Meksika, Bolivya, Güncel

Kaynak: AA

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