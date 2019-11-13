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Bolivya'nın geçici devlet başkanı oldu

İstifa eden eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in siyasi sığınma talebiyle Meksika'ya gitmesinin ardından muhalif senatör Jeanine Anez, senato başkanlığı görevini üstlendi ve geçici devlet başkanı oldu.

13.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:10Bolivya'nın geçici devlet başkanı oldu
İstifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'in siyasi sığınma talebiyle 'ya gitmesinin ardından muhalif senatör Jeanine Anez, senato başkanlığı görevini üstlendi ve geçici devlet başkanı oldu.
Bolivya'da ordunun talebinin ardından baskılara dayanamayan eski Devlet Başkanı Evo Morales istifa ederek Meksika'ya sığınma talebinde bulunmuştu. Morales'in dün Meksika'ya gitmesinin ardından muhalif senatör Jeanine Anez senato başkanlığı görevini üstlendi. Anez bu sayede anayasanın kendisine verdiği yetkiyle geçici devlet başkanı da oldu. Anez'in üstlendiği bu iki görevin ardından düzenlenen olağanüstü oturuma muhalefet milletvekilleri katılırken, Morales'in partisi MAS'tan oturuma katılan vekil olmadı.
BOLİVYA'DA 90 GÜN İÇİNDE SEÇİME GİDİLMESİ GEREKİYOR
Anez, hem senato başkanı hem de geçici devlet başkanı olarak yaptığı konuşmasında, "Anayasada adı geçen madde gereği, senato başkanı olarak sıralama gereği devlet başkanlığı görevini de üstleniyorum. Ülkeyi sakinleştirmek için gerekli tüm önlemleri almayı taahhüt ediyorum" dedi.
Anayasa Mahkemesi de Anez'in geçici devlet başkanlığı görevini 2001 Anayasası'na dayanarak onayladı. Geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Anez'in ana görevi ise ülkeyi 90 gün içinde seçime götürmek. Bolivya'da seçimlerin 22 Ocak'ta yapılması bekleniyor.
Öte yandan La Paz şehir merkezinde ve El Alto'da toplanan Morales yanlısı protestocular Morales'in Meksika'dan dönmesini talep ederken, Jeanine Anez'in istifasını istedi.
Gelen son bilgilere göre, protesto gösterileri sırasında 2 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi de yaralandı. Hayatlarını kaybedenlerin aile üyeleri, yakınlarının silahla vurularak öldürüldüğünü iddia etti.
(İHA)

Meksika, Bolivya, Güncel

Kaynak: İHA

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