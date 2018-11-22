Bologna, Galatasaray'ın Mattia Destro İçin Yaptığı Teklifi Reddetti

Galatasaray, Bologna'da fazla forma şansı bulamayan Mattia Destro'yu gündemine almıştı. Sarı kırmızılı takımın, Destro için İtalyan kulübüne teklifte bulunduğu ortaya çıktı.Calciomercato'da yer alan haberde Bologna, Galatasaray'ın Destro için yaptığı teklifi reddetti.

MİLAN VE ROMA'DA OYNAMIŞTI

Daha önce Milan ve Roma gibi devlerde de forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bologna ile 6 maça çıkarken, gol veya asist kaydedemedi.

(Fanatik)