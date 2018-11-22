22 Kasım 2018, 19:44
»»

Bologna, Galatasaray'ın Mattia Destro İçin Yaptığı Teklifi Reddetti

Forvet mevkisinde büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'a transferde kötü haber geldi. İtalyan ekibi Galatasaray'ın, Mattia Destro için yaptığı teklifi reddettiği belirtildi.

Galatasaray, Bologna'da fazla forma şansı bulamayan Mattia Destro'yu gündemine almıştı. Sarı kırmızılı takımın, Destro için İtalyan kulübüne teklifte bulunduğu ortaya çıktı.Calciomercato'da yer alan haberde Bologna, Galatasaray'ın Destro için yaptığı teklifi reddetti.

MİLAN VE ROMA'DA OYNAMIŞTI

Daha önce Milan ve Roma gibi devlerde de forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bologna ile 6 maça çıkarken, gol veya asist kaydedemedi.

(Fanatik)

Milan,Bologna,Galatasaray
22 Kasım 2018 Perşembe 19:44



YORUMLAR (1)
GSLİ: kadro derinliği yok devre arası en az 5 tane transfer yapılmalı. kaleyede transfer yapılmalı ismail yetenekli bir kaleci ama tecrübesiz musleranın yokluğunda yerini doldurabilecek bu pozisyona en uygun kaleci olarak agustin marchesin alınabilir arjantin a milli takımında 4 maç oynamış. iki güney amerikalı kalecinin iyi anlaşacağını düşünüyorum
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz