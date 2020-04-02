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"Bolonya Çocuk Kitapları Fuarı" online olarak kitapseverlerle buluşacak

Dünyanın en prestijli çocuk kitap fuarlarından biri olarak gösterilen "Bologna Çocuk Kitapları Fuarı" (BCBF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilecek.

02.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:12
Dünyanın en prestijli çocuk kitap fuarlarından biri olarak gösterilen "Bologna Çocuk Kitapları Fuarı" (BCBF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilecek.
İtalya'nın Bologna kentinde 12-15 Nisan tarihleri ??arasında düzenlenmesi planlanan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen fuar, programlarını dijital alanlar üzerinden 4 Mayıs'ta okurlarla buluşturacak.
"bolognachildrensbookfair.com" sitesinden yapılan açıklamaya göre, fuar yetkililerinin çocuk yayıncıları için yeni bir imkan oluşturmaya kararlı oldukları aktarıldı.
Fuar organizatörlerinin dijital bir girişimle sergi ve etkinlik alanlarının yer aldığı sanat kitap fuarının yanı sıra global telif alışverişi platformları hazırlayacaklarını belirtilirken, bu platformlar için kullanılacak altyapı "http://PubMatch.com" adresinden sağlanacak.
Fuara kayıtlı yayıncılara ve telif ajanslarına ücretsiz olarak açılacak platformda, her katılımcı toplantılar düzenleyebilecek. Aynı zamanda sanal hak kataloglarını ve kitaplarını PDF olarak sunabilecek.
Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'nın kendi web sitesinde web seminerleri, röportajları, kitap fragmanları ve haberleri de genişletilmiş bir içerikle kitapseverlerle buluşturulacak.
Fuarın, illüstratörlerin kartvizitlerini, kartpostallarını ve posterlerini koyduğu popüler illüstratör duvarı, aynı zamanda illüstratörler için özel etkinlikler ve ağlar sunan 'Illustrators Survival Corner' da online olarak kurgulanacak.
BCBF ve BLTF sanal etkinliklerinin tam programı ise 23 Nisan'da Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü'nde, dijital çocuk kitabı sergisiyle açıklanacak.
Fuar programlarına katılmak isteyenler BCBF Global Rights Exchange'e online olarak bağlanabilecek veya "exchange@pubmatch.com" adresine e-posta gönderebilecek.
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Kaynak: AA

Etiketler: Bologna, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››'Bolonya Çocuk Kitapları Fuarı' online olarak kitapseverlerle buluşacak - Haberler

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