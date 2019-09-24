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Bolsonaro'dan BM'de Amazon tepkisi: Ormanlar dünyanın değil Brezilya'nın

Brezilya devlet Başkanı Jair Bolsonaro Amazon'un küresel mirasın bir parçası ve Brezilya'daki yağmur ormanlarının dünyanın akciğerleri olduğu söyleminin yanlış olduğunu kaydetti

24.09.2019 23:45Bolsonaro'dan BM'de Amazon tepkisi: Ormanlar dünyanın değil Brezilya'nın
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Amazon'un küresel mirasın bir parçası ve ülkedeki yağmur ormanlarının dünyanın akciğerleri olduğu söyleminin yanlış olduğunu kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 74üncü oturumundaki açılış konuşmasını yapan Bolsonaro'nun bu sözleri tepki çekti.

Amazon'un yüzde 60'ı üzerinde Brezilya'nın egemenlik hakkının bulunduğunu vurgulayan Bolsonaro, konuşmasında yağmur ormanlarında haftalardır süren yangınlarla ilgili "medyanın yalan söylediğini" de sözlerine ekledi. Bu mevsimde yaşanan kurak havanın hem doğal ve hem de yasadışı yangınları körüklediğini belirten Devlet Başkanı, ormanlarının alevlerle harap olmadığını savundu. Ayrıca yağmur ormanlarıyla ilgili uluslararası komuoyundaki endişenin bölgenin biyoçeşitlilik ve mineral zenginliğine olan ilgiden dolayı arttığına dikkat çekti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Brezilya, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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